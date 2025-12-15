  • Спортс
  • Джонни Херберт: «Абсолютно каждый гонщик на стартовой решетке «Ф-1» должен беспокоиться за свое место в команде в 2027 году из-за Ферстаппена»
0

Джонни Херберт: «Абсолютно каждый гонщик на стартовой решетке «Ф-1» должен беспокоиться за свое место в команде в 2027 году из-за Ферстаппена»

Херберт высказался о будущем Ферстаппена.

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт считает, что Макс Ферстаппен с высокой долей вероятности покинет «Ред Булл» после сезона-2026. И в этом случае ни один из гонщиков среди участников чемпионата не может чувствовать полной уверенности в том, что сохранит свое место.

«Абсолютно каждый гонщик на стартовой решетке «Формулы-1» должен беспокоиться за свое место в команде в 2027 году, потому что Макс Ферстаппен будет одним из самых громких имен на рынке – если только «Ред Булл» в следующем сезоне не удастся сделать что-то выдающееся.

Такова мощь Макса. У него есть способность вынуждать соперников с опаской смотреть в зеркала заднего вида, когда он прорывается через пелотон. Он умеет запугивать соперников – и будет использовать это умение тогда, когда настанет момент выбирать, в какой команде продолжать карьеру.

И Макс явно не закончил, если говорить о стремлении выиграть следующий титул. Лично я считаю, что Макс гарантировано выиграет еще один, а может два или три титула. И именно он сможет диктовать свои условия на рынке пилотов», – рассказал Херберт.

Ташкент на день стал столицей мировых гонок – в гости за наградами приехала «Формула-1» и не только!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
