MotoGP. Гран-при Португалии. Баньяя выиграл гонку, Виньялес – 2-й, Беццекки – 3-й

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Действующий чемпион MotoGP Франческо Баньяя выиграл Гран-при Португалии.

Днем ранее Баньяя победил в первом в истории серии спринт-заезде и возглавляет общий зачет с 37 баллами.

Второе место в воскресной гонке занял Маверик Виньялес, третьим стал Марко Беццекки.

MotoGP
Гран-при Португалии
Международный автодром Алгарве, Портиман
26 марта 2023 года
Гонка
 
1. Франческо Баньяя («Дукати») – 41.25,401
2. Маверик Виньялес («Априлия») +0,687
3. Марко Беццекки («ВР46») +2,762
4. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +8,060
5. Алекс Маркес («Грезини») +8,125
6. Брэд Биндер («КТМ») +8,247
7. Джек Миллер («КТМ») +8,381
8. Фабио Куартараро («Ямаха») +8,543
9. Алеш Эспаргаро («Априлия») +9,294
10. Алекс Ринс («ЛЧР-Хонда») +11,491
11. Хоан Мир («Хонда») +16,992
12. Такааки Накагами («ЛЧР-Хонда») +17,488
13. Аугусто Фернандес («Тек 3 – КТМ») +21,723
14. Франко Морбиделли («Ямаха») +27,050
 
Сошли:
 
Рауль Фернандес («РНФ»)
Лука Марини («ВР46)
Хорхе Мартин («Прамак – Дукати»)
Фабио ди Джанантонио («Грезини»)
Мигел Оливейра («РНФ»)
Марк Маркес («Хонда»)
 

7 комментариев

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Birdman
За бедной ктм было больно наблюдать, дукати при всех минусах на прямой их просто уничтожал. Всю гонку бороться с Алексом, а в итоге и зарко пустить, совсем несправедливо)
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Хей-Хо, а ну пошли!
Маркез конченый....Так испоганить гонку .
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Гарик из Питера
Спринт интереснее гонки получился)
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Кирилл Конопельченко
Ну и что он творит? И это многократный чемпион такою дичь творит🤦🏻
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Gregory Chernishov
Маркес просто опасен для остального пелотона, это ж какой-то ужас, что он сегодня выкинул.
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Luca di Montezemolo
Довольно уныло для мото гп. Я не понял что маркес исполнил, причем началось еще на старте. Надеялся хоть в заводской Дукати борьба будет, но куда там. Хонда и Ямаха конечно позор. Интересно сможет ли маркес в своей коронной аргентине побороться на этом ведре.
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Birdman
Маркес какой-то долбанафт, куда он все время лезет?! В прошлом году выбил кварту из борьбы, сегодня в Португалии португальца, "красавчик"
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