MotoGP. Гран-при Португалии. Баньяя выиграл гонку, Виньялес – 2-й, Беццекки – 3-й

Действующий чемпион MotoGP Франческо Баньяя выиграл Гран-при Португалии.

Днем ранее Баньяя победил в первом в истории серии спринт-заезде и возглавляет общий зачет с 37 баллами.

Второе место в воскресной гонке занял , третьим стал Марко Беццекки.

MotoGP

Гран-при Португалии

Международный автодром Алгарве, Портиман

26 марта 2023 года

Гонка

1. Франческо Баньяя («Дукати») – 41.25,401

2. Маверик Виньялес («Априлия») +0,687

3. Марко Беццекки («ВР46») +2,762

4. («Прамак-Дукати») +8,060

5. Алекс Маркес («Грезини») +8,125

6. Брэд Биндер («КТМ») +8,247

7. («КТМ») +8,381

8. («Ямаха») +8,543

9. («Априлия») +9,294

10. Алекс Ринс («ЛЧР-Хонда») +11,491

11. Хоан Мир («Хонда») +16,992

12. Такааки Накагами («ЛЧР-Хонда») +17,488

13. Аугусто Фернандес («Тек 3 – КТМ») +21,723

14. Франко Морбиделли («Ямаха») +27,050

Сошли:

Рауль Фернандес («РНФ»)

Лука Марини («ВР46)

Хорхе Мартин («Прамак – Дукати»)

Фабио ди Джанантонио («Грезини»)

Мигел Оливейра («РНФ»)

Марк Маркес («Хонда»)