MotoGP. Гран-при Португалии. Баньяя выиграл гонку, Виньялес – 2-й, Беццекки – 3-й
Действующий чемпион MotoGP Франческо Баньяя выиграл Гран-при Португалии.
Днем ранее Баньяя победил в первом в истории серии спринт-заезде и возглавляет общий зачет с 37 баллами.
Второе место в воскресной гонке занял Маверик Виньялес, третьим стал Марко Беццекки.
MotoGP
Гран-при Португалии
Международный автодром Алгарве, Портиман
26 марта 2023 года
Гонка
1. Франческо Баньяя («Дукати») – 41.25,401
2. Маверик Виньялес («Априлия») +0,687
3. Марко Беццекки («ВР46») +2,762
4. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +8,060
5. Алекс Маркес («Грезини») +8,125
6. Брэд Биндер («КТМ») +8,247
7. Джек Миллер («КТМ») +8,381
8. Фабио Куартараро («Ямаха») +8,543
9. Алеш Эспаргаро («Априлия») +9,294
10. Алекс Ринс («ЛЧР-Хонда») +11,491
11. Хоан Мир («Хонда») +16,992
12. Такааки Накагами («ЛЧР-Хонда») +17,488
13. Аугусто Фернандес («Тек 3 – КТМ») +21,723
14. Франко Морбиделли («Ямаха») +27,050
Сошли:
Рауль Фернандес («РНФ»)
Лука Марини («ВР46)
Хорхе Мартин («Прамак – Дукати»)
Фабио ди Джанантонио («Грезини»)
Мигел Оливейра («РНФ»)
Марк Маркес («Хонда»)
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