Кристиан Хорнер о Хэмилтоне в «Ред Булл»: «Мы довольны Ферстаппеном и Пересом»

Теги возможные переходы Льюис Хэмилтон Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Мерседес Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Кристиан Хорнер не видит для Льюиса Хэмилтона места в «Ред Булл».

«Достижения Льюиса в «Формуле-1» беспрецедентны, но мы довольны нашими гонщиками [Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом]. Мы выбрали этот состав не только на нынешний сезон, но и на следующий, так что не знаю, как могли бы разместить Льюиса.

Но я уверен, что [«Мерседес»] решит свои проблемы, и, безусловно, мы не списываем Льюиса», – высказался руководитель «Ред Булл» о потенциальном переходе семикратного чемпиона «Ф-1».

Эдди Джордан: «Размен Хэмилтона на Леклера понравился бы всем в «Ф-1». Скудерии нужен Льюис, «Мерседес» недостаточно хорош для него»

Мартин Брандл: «Уверен, в голове Хэмилтона крутятся мысли о переходе в «Феррари»

3 комментария

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Великий Алонсо
Так тут даже вопрос встанет, нужен ли Хаасу какому-нибудь нынешний Хэмилтон даже не учитывая его зп, так себе он гоняет, Расселл быстрее него. Хэмилтон совершил ошибку, что остался в Ф1 после 2021. Весь мир понял, что без самовоза он никто.
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Рнпрл Аари
Это конечно скорее всего нереально. А так было бы интересно посмотреть кто был бы быстрее на равных болидах.
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Mortimer1
Объективно хэм не нужен ни РБ ни Фурам.
Осталось подождать когда до него дойдет что 8 титул уже не светит, напарник выступает лучше и пора на покой)
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