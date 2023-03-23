Кристиан Хорнер о Хэмилтоне в «Ред Булл»: «Мы довольны Ферстаппеном и Пересом»
Кристиан Хорнер не видит для Льюиса Хэмилтона места в «Ред Булл».
«Достижения Льюиса в «Формуле-1» беспрецедентны, но мы довольны нашими гонщиками [Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом]. Мы выбрали этот состав не только на нынешний сезон, но и на следующий, так что не знаю, как могли бы разместить Льюиса.
Но я уверен, что [«Мерседес»] решит свои проблемы, и, безусловно, мы не списываем Льюиса», – высказался руководитель «Ред Булл» о потенциальном переходе семикратного чемпиона «Ф-1».
Эдди Джордан: «Размен Хэмилтона на Леклера понравился бы всем в «Ф-1». Скудерии нужен Льюис, «Мерседес» недостаточно хорош для него»
Мартин Брандл: «Уверен, в голове Хэмилтона крутятся мысли о переходе в «Феррари»
Осталось подождать когда до него дойдет что 8 титул уже не светит, напарник выступает лучше и пора на покой)