Кристиан Хорнер о Хэмилтоне в «Ред Булл»: «Мы довольны Ферстаппеном и Пересом»

не видит для места в « ».

«Достижения Льюиса в «Формуле-1» беспрецедентны, но мы довольны нашими гонщиками [ и ]. Мы выбрали этот состав не только на нынешний сезон, но и на следующий, так что не знаю, как могли бы разместить Льюиса.

Но я уверен, что [«Мерседес»] решит свои проблемы, и, безусловно, мы не списываем Льюиса», – высказался руководитель « » о потенциальном переходе семикратного чемпиона «Ф-1».

Эдди Джордан: «Размен Хэмилтона на Леклера понравился бы всем в «Ф-1». Скудерии нужен Льюис, «Мерседес» недостаточно хорош для него»

Мартин Брандл: «Уверен, в голове Хэмилтона крутятся мысли о переходе в «Феррари»