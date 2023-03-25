MotoGP. Гран-при Португалии. Марк Маркес выиграл первую квалификацию сезона, Баньяя – 2-й, Мартин – 3-й
Гонщик «Хонды» Марк Маркес выиграл первую квалификацию MotoGP 2023 года в Портимане.
Шестикратный чемпион MotoGP опередил действующего обладателя титула Франческо Баньяю из «Дукати» на последних секундах сессии. Третье место показал представитель «Прамака» Хорхе Мартин, чемпион 2021 года Фабио Куартараро («Ямаха») стал 11-м, победитель сезона-2020 Хоан Мир, перешедший в «Хонду», не пробился во второй сегмент.
Квалификация определила стартовые решетки субботнего спринта и воскресного Гран-при Португалии.
MotoGP
Международный автодром Алгарве, Портиман
25 марта 2023 года
Квалификация
2-й сегмент
1. Марк Маркес («Хонда») – 1.37,226
2. Франческо Баньяя («Дукати») +0,064
3. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +0,228
4. Мигел Оливейра («РНФ») +0,295
5. Джек Миллер («КТМ») +0,323
6. Энеа Бастианини («Дукати») +0,358
7. Маверик Виньялес («Априлия») +0,372
8. Марко Беццекки («ВР46») +0,390
9. Лука Марини («ВР46») +0,396
10. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +0,654
11. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,694
12. Алеш Эспаргаро («Априлия») +0,910
...14. Хоан Мир («Хонда») – не прошел во второй сегмент
Пол Эспаргаро получил перелом челюсти и позвонка и ушиб легкого в аварии в практике MotoGP
Мотогонки потрясли крылья как в «Ф-1». Ускоряют и перегружают руки до травм, а механики шутят над их уродством
А сегодня в Q2 Маркес провел всего попытку, времени которой хватало с запасом для прохода в Q1. В Q1 он три раза бросал круги - что-то ему все мешало, даже злил. А на последней уже просто был обязан ехать хоть что быть как-то улучшиться и поехал и нагнал Бастианини. Даже казалось, что он может ему помешать - уже был конец 3 сектора, но вышло наоборот - в итоге Марк ещё получил слипстрим.