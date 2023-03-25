MotoGP. Гран-при Португалии. Марк Маркес выиграл первую квалификацию сезона, Баньяя – 2-й, Мартин – 3-й

Гонщик «Хонды» Марк Маркес выиграл первую квалификацию MotoGP 2023 года в Портимане.

Шестикратный чемпион MotoGP опередил действующего обладателя титула Франческо Баньяю из «Дукати» на последних секундах сессии. Третье место показал представитель «Прамака» Хорхе Мартин, чемпион 2021 года Фабио Куартараро («Ямаха») стал 11-м, победитель сезона-2020 Хоан Мир, перешедший в «Хонду», не пробился во второй сегмент.

Квалификация определила стартовые решетки субботнего спринта и воскресного Гран-при Португалии.

MotoGP

Международный автодром Алгарве, Портиман

25 марта 2023 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Марк Маркес («Хонда») – 1.37,226

2. Франческо Баньяя («Дукати») +0,064

3. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +0,228

4. Мигел Оливейра («РНФ») +0,295

5. Джек Миллер («КТМ») +0,323

6. Энеа Бастианини («Дукати») +0,358

7. Маверик Виньялес («Априлия») +0,372

8. Марко Беццекки («ВР46») +0,390

9. Лука Марини («ВР46») +0,396

10. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +0,654

11. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,694

12. Алеш Эспаргаро («Априлия») +0,910

...14. Хоан Мир («Хонда») – не прошел во второй сегмент

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