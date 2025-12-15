Карлос Сайнс: «Могу гордиться своим сезоном. Я сумел попасть на подиум с «Уильямсом» намного раньше, чем ожидал»

Сайнс доволен первым сезоном в «Уильямсе».

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс подвел итоги прошедшего сезона, признав, что с точки зрения результатов чемпионат сложился намного лучше, чем предполагал испанец.

Сайнс уступил по очкам своему напарнику Алексу Албону (64 против 73), но при этом сумел дважды попасть на подиум в свой первый сезон в составе «Уильямса».

«Я могу гордиться своим сезоном. Мне кажется, что когда в конце прошлого года я решился на переход в «Уильямс», многие люди сомневались в моем решении. Люди сомневались в моем будущем и моих перспективах. Но после этого сезона всем стало ясно, что я пришел в этот проект с сильным стремлением вернуться на победный путь.

Я сумел попасть на подиум с «Уильямсом» намного раньше, чем предполагалось. Раньше, чем ожидали многие люди, да и я сам тоже. Теперь следующая цель – вернуться к победам. И для этого я нахожусь в нужном месте и в нужное время.

И мне остается лишь продолжать убеждать команду не сбавлять обороты, продолжать делать то, что мы делаем, потому что я вижу потенциал «Уильямса », – рассказал Сайнс.

Какие прогнозы сбылись в «Ф-1» – «Феррари» оправдала ожидания, чемпиона угадали?