Мартин Брандл о лучшем гонщике сезона-2025: «Я назову Ферстаппена»

Брандл назвал Ферстаппена лучшим пилотом сезона.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл рассказал, что лучшим гонщиком прошедшего сезона считает не выигравшего титул Ландо Норриса, а Макса Ферстаппена , который уступил британцу два очка.

«Я назову Макса Ферстаппена. Да, Ландо Норрис великолепно поработал, стал сильнее в плане психологической устойчивости и демонстрировал прекрасный пилотаж.

Некоторые из своих победных гонок Ландо провел в доминирующем стиле. И за те 40 лет, что я провел в «Формуле-1», я редко видел пилотов, которые демонстрировали выступления такого уровня.

Тем не менее, лучшим пилотом на стартовой решетке «Формулы-1» остается Макс Ферстаппен», – рассказал Брандл.

Норрис – новый чемпион «Ф-1», но не лучший пилот. В чем его секрет?