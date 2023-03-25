MotoGP. Гран-при Португалии. Баньяя выиграл первый спринт в истории, Мартин – 2-й, Марк Маркес – 3-й

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Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя выиграл первый спринт в истории MotoGP, который прошел в Портимане.

Баньяя обогнал Хорхе Мартина из «Прамака» на последнем круге, а третье место досталось обладателю поула Марку Маркесу («Хонда»). Маркес отстоял лидерство на старте, однако к середине дистанции опустился на пятую позицию, а на третью строчку вернулся после ошибки пилота «РНФ» Мигеля Оливейры на заключительном круге.

В начале заезда представитель «ВР46» Лука Марини столкнулся с пилотом заводской «Дукати» Энеа Бастианини, а новичок «Хонды» Хоан Мир – с Фабио Куартараро из «Ямахи». В итоге все участники инцидентов, кроме Куартараро, сошли.

Баньяя заработал 12 баллов и стал лидером чемпионата. Всего очки получили первые девять финишировавших.

MotoGP
Международный автодром Алгарве, Портиман
25 марта 2023 года
Спринт
 
1. Франческо Баньяя («Дукати») – 12 кругов
2. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +0,307
3. Марк Маркес («Хонда») +1,517
4. Джек Миллер («КТМ») +1,603
5. Маверик Виньялес («Априлия») +1,854
6. Алеш Эспаргаро («Априлия») +2,106
7. Мигел Оливейра («РНФ») +2,940
8. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +5,595
9. Алекс Маркес («Грезини») +5,711
10. Фабио Куартараро («Ямаха») +5,924
11. Рауль Фернандес («РНФ») +8,160
12. Брэд Биндер («КТМ») +8,384
13. Алекс Ринс («ЛЧР Хонда») +11,288
14. Франко Морбиделли («Ямаха») +17,138
15. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +18,128
16. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +21,235
 
Сошли:
 
Марко Беццекки («ВР46»)
Энеа Бастианини («Дукати»)
Лука Марини («ВР46»)
Хоан Мир («Хонда»)
Аугусто Фернандес («Гасгас»)
 

MotoGP. Гран-при Португалии. Марк Маркес выиграл первую квалификацию сезона, Баньяя – 2-й, Мартин – 3-й

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4 комментария

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Imax161
в вк группа be on edge, там можно посмотреть
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Merzus21
кто знает - в телеге или вк есть трансляции?
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Birdman
Очень динамичный, классный спринт получился!
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Merzus21
вроде норм сезон, можно начать смотреть)
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