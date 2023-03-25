MotoGP. Гран-при Португалии. Баньяя выиграл первый спринт в истории, Мартин – 2-й, Марк Маркес – 3-й
Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя выиграл первый спринт в истории MotoGP, который прошел в Портимане.
Баньяя обогнал Хорхе Мартина из «Прамака» на последнем круге, а третье место досталось обладателю поула Марку Маркесу («Хонда»). Маркес отстоял лидерство на старте, однако к середине дистанции опустился на пятую позицию, а на третью строчку вернулся после ошибки пилота «РНФ» Мигеля Оливейры на заключительном круге.
В начале заезда представитель «ВР46» Лука Марини столкнулся с пилотом заводской «Дукати» Энеа Бастианини, а новичок «Хонды» Хоан Мир – с Фабио Куартараро из «Ямахи». В итоге все участники инцидентов, кроме Куартараро, сошли.
Баньяя заработал 12 баллов и стал лидером чемпионата. Всего очки получили первые девять финишировавших.
MotoGP. Гран-при Португалии. Марк Маркес выиграл первую квалификацию сезона, Баньяя – 2-й, Мартин – 3-й
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