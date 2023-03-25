MotoGP. Гран-при Португалии. Баньяя выиграл первый спринт в истории, Мартин – 2-й, Марк Маркес – 3-й

Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя выиграл первый спринт в истории MotoGP, который прошел в Портимане.

Баньяя обогнал Хорхе Мартина из «Прамака» на последнем круге, а третье место досталось обладателю поула Марку Маркесу («Хонда»). Маркес отстоял лидерство на старте, однако к середине дистанции опустился на пятую позицию, а на третью строчку вернулся после ошибки пилота «РНФ» Мигеля Оливейры на заключительном круге.

В начале заезда представитель «ВР46» Лука Марини столкнулся с пилотом заводской «Дукати» Энеа Бастианини, а новичок «Хонды» Хоан Мир – с Фабио Куартараро из «Ямахи». В итоге все участники инцидентов, кроме Куартараро, сошли.

Баньяя заработал 12 баллов и стал лидером чемпионата. Всего очки получили первые девять финишировавших.

MotoGP

Международный автодром Алгарве, Портиман

25 марта 2023 года

Спринт

1. Франческо Баньяя («Дукати») – 12 кругов

2. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +0,307

3. Марк Маркес («Хонда») +1,517

4. Джек Миллер («КТМ») +1,603

5. Маверик Виньялес («Априлия») +1,854

6. Алеш Эспаргаро («Априлия») +2,106

7. Мигел Оливейра («РНФ») +2,940

8. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +5,595

9. Алекс Маркес («Грезини») +5,711

10. Фабио Куартараро («Ямаха») +5,924

11. Рауль Фернандес («РНФ») +8,160

12. Брэд Биндер («КТМ») +8,384

13. Алекс Ринс («ЛЧР Хонда») +11,288

14. Франко Морбиделли («Ямаха») +17,138

15. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +18,128

16. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +21,235

Сошли:

Марко Беццекки («ВР46»)

Энеа Бастианини («Дукати»)

Лука Марини («ВР46»)

Хоан Мир («Хонда»)

Аугусто Фернандес («Гасгас»)

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