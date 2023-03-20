Макс Ферстаппен о штрафе Алонсо: «Обидно, но будет глупо, если все начнут сдвигаться сильно вправо или влево на решетке»

поделился мнением об ошибке в Джидде.

Пилоту « » выписали пятисекундный штраф за неправильное расположение болида на решетке Гран-при Саудовской Аравии. По мнению стюардов, «контактное пятно левой передней шины находилось вне стартового слота». Аналогичный штраф на Гран-при Бахрейна получил экс-партнер Алонсо по «Альпин» .

«Я не видел, насколько он выехал за слот. Обидно, когда так происходит, но с белыми линиями то же самое: порой можно утверждать, что ты ничего не выиграл. Думаю, в какой-то момент правило необходимо. Будет очень глупо выглядеть, если все начнут получать преимущество, сдвигаясь сильно вправо или влево», – сказал пилот « ».

Ферстаппен признал, что идеально расположить машину трудно из-за плохой видимости из кокпита:

«Не знаю, как мы можем улучшить ситуацию. Обзор очень плохой, и это, пожалуй, главная причина того, что ты можешь не вполне корректно занять свой слот».

Джордж Расселл: «Мне штраф Алонсо кажется слишком жестким. Они заслужили подиум. Но от трофея отказываться не буду»

ФИА уточнит правила после неразберихи с подиумом Алонсо

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