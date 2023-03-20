Макс Ферстаппен о штрафе Алонсо: «Обидно, но будет глупо, если все начнут сдвигаться сильно вправо или влево на решетке»

Теги Гран-при Бахрейна ФИА Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 регламент Астон Мартин Эстебан Окон Макс Ферстаппен Гран-при Саудовской Аравии Альпин Авто

Макс Ферстаппен поделился мнением об ошибке Фернандо Алонсо в Джидде.

Пилоту «Астон Мартин» выписали пятисекундный штраф за неправильное расположение болида на решетке Гран-при Саудовской Аравии. По мнению стюардов, «контактное пятно левой передней шины находилось вне стартового слота». Аналогичный штраф на Гран-при Бахрейна получил экс-партнер Алонсо по «Альпин» Эстебан Окон.

«Я не видел, насколько он выехал за слот. Обидно, когда так происходит, но с белыми линиями то же самое: порой можно утверждать, что ты ничего не выиграл. Думаю, в какой-то момент правило необходимо. Будет очень глупо выглядеть, если все начнут получать преимущество, сдвигаясь сильно вправо или влево», – сказал пилот «Ред Булл».

Ферстаппен признал, что идеально расположить машину трудно из-за плохой видимости из кокпита:

«Не знаю, как мы можем улучшить ситуацию. Обзор очень плохой, и это, пожалуй, главная причина того, что ты можешь не вполне корректно занять свой слот».

Джордж Расселл: «Мне штраф Алонсо кажется слишком жестким. Они заслужили подиум. Но от трофея отказываться не буду»

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6 комментариев

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pan_admiral
Ну а что тут поделаешь, если даже Окону, самому высокому на решётке не видно линий
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GenBardak
Ответ Орбит Орбит
поверим Максу и онбордам из болидов
Проверим статистике.
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Орбит Орбит
Ответ GenBardak
То есть проезжать в миллиметре от стены на 300+ км/ч всё видно, а вот встать на выделенный квадрат - не видно )
поверим Максу и онбордам из болидов
0
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GenBardak
Ответ Тёма Тёма
Правила есть правила. Другое дело, что не видно нихрена из-за низкой посадки...
То есть проезжать в миллиметре от стены на 300+ км/ч всё видно, а вот встать на выделенный квадрат - не видно )
+5
-1
+4
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TravenS
Ответ Тёма Тёма
Правила есть правила. Другое дело, что не видно нихрена из-за низкой посадки...
Почему-то кому-то видно, а кому-то нет)
+2
-2
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Тёма Тёма
Правила есть правила. Другое дело, что не видно нихрена из-за низкой посадки...
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0
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