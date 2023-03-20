Макс Ферстаппен о штрафе Алонсо: «Обидно, но будет глупо, если все начнут сдвигаться сильно вправо или влево на решетке»
Макс Ферстаппен поделился мнением об ошибке Фернандо Алонсо в Джидде.
Пилоту «Астон Мартин» выписали пятисекундный штраф за неправильное расположение болида на решетке Гран-при Саудовской Аравии. По мнению стюардов, «контактное пятно левой передней шины находилось вне стартового слота». Аналогичный штраф на Гран-при Бахрейна получил экс-партнер Алонсо по «Альпин» Эстебан Окон.
«Я не видел, насколько он выехал за слот. Обидно, когда так происходит, но с белыми линиями то же самое: порой можно утверждать, что ты ничего не выиграл. Думаю, в какой-то момент правило необходимо. Будет очень глупо выглядеть, если все начнут получать преимущество, сдвигаясь сильно вправо или влево», – сказал пилот «Ред Булл».
Ферстаппен признал, что идеально расположить машину трудно из-за плохой видимости из кокпита:
«Не знаю, как мы можем улучшить ситуацию. Обзор очень плохой, и это, пожалуй, главная причина того, что ты можешь не вполне корректно занять свой слот».
Джордж Расселл: «Мне штраф Алонсо кажется слишком жестким. Они заслужили подиум. Но от трофея отказываться не буду»
ФИА уточнит правила после неразберихи с подиумом Алонсо
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram
6 комментариев