Тед Кравиц: «Единственная область, в которой действительно нужно прибавить Хэмилтону – это скорость в квалификациях»

Кравиц обозначил проблемную зону Хэмилтона.

Репортер Sky Sports Тед Кравиц поделился мнением о перспективах Льюиса Хэмилтона в следующем сезоне.

Кравиц считает, что Хэмилтон сможет добиться успеха, если устранит проблемы с квалификационным темпом, а также добьется от «Феррари» определенных изменений в работе с болидом.

«Единственная область, в которой действительно нужно прибавить Хэмилтону – это скорость в квалификациях. Потому что все остальное будет зависеть от того, послушают ли Льюиса в «Феррари» на предмет изменений, которые он хочет видеть.

Вопрос в том, будут ли в «Феррари» прислушиваться к советам Хэмилтона? И сможет ли Хэмилтон устранить тот небольшой дефицит квалификационной скорости, который у него есть – ну или по крайней мере был на болидах этого поколения? Если же этот дефицит в скорости не будет устранен и в 2026 году, то тогда, вероятно, Хэмилтон просто отработает до конца свой контракт с «Феррари» в следующем сезоне», – рассказал Кравиц.

