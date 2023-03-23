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Эдди Джордан: «Ферстаппен выиграл бы у Хэмилтона гонку на одинаковых болидах, Алонсо и Леклер сражались бы за третье место»

Теги Михаэль Шумахер Феррари Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Эдди Джордан Формула-1 Мерседес Астон Мартин Макс Ферстаппен Шарль Леклер Авто

Эдди Джордан выделил сильнейшего гонщика «Формулы-1» на равной технике.

Бывшего владельца команды «Ф-1» попросили сравнить звезд чемпионата – Льюиса Хэмилтона, Фернандо Алонсо, Макса Ферстаппена и Шарля Леклера.

«В данный момент я бы сказал, что Макс Ферстаппен все равно победил бы. У Ферстаппена есть внутренняя уверенность в себе, и он продолжит прибавлять.

Гонщикам «Формулы-1» надо осознать, что союз Ферстаппена и «Ред Булл» будет грозной силой на годы вперед. Ферстаппен не глупец и не станет размышлять о переходе в другую команду, особенно с учетом поддержки со стороны отца и менеджеров. Любые надежды на уход Ферстаппена из «Ред Булл» в ближайшее время – просто грезы.

Я бы сказал, что на равных машинах Хэмилтон приехал бы вторым, а Алонсо и Леклер сражались бы за третье место. Пока мы не увидели от Леклера того, что заставило бы меня считать иначе, но в «Феррари» огромное давление. Если бы Леклер перешел в меньшую команду, скажем, «Мерседес», то блистал бы», – высказался Джордан.

Эдди также ответил на вопрос о сравнении пиковых Хэмилтона и Михаэля Шумахера:

«Льюис Хэмилтон и Михаэль Шумахер достигли своего максимума в разные эпохи. Даже не захотел бы смотреть такое сражение, потому что было бы жарко. Шумахер жестче выставлял бы локти, но у Хэмилтона чуть лучше контроль.

Если бы они провели шесть гонок, то, предположу, счет был бы 3:3. Но я бы сказал, что Хэмилтон самую малость опередил бы Шумахера на одинаковых болидах».

Эдди Джордан: «Размен Хэмилтона на Леклера понравился бы всем в «Ф-1». Скудерии нужен Льюис, «Мерседес» недостаточно хорош для него»

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7 комментариев

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Рнпрл Аари
Нормально так фанатов Хэма приложил
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Третий подход к снаряду
На абсолютно одинаковых болидах в квале - Макс/Шарль, Хэм, Ало. В гонке - Макс, Ало. Шарль/Хэм. Но, опять же, от тачки многое зависеть будет, если будет ведерко, то победит Ало ))) За ним будет Макс, потом Шарль (ему тоже не привыкать), ну а Хэма на ведерке мы видим, ему ничего не светит )))
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Spaten
А Эдди Ирвайн должен был стать чемпионом мира
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ibra207
Интересно, что бы ответил Эдди, если бы его спросили, добился бы Льюис тех же успехов, будучи все эти годы не в Мерседесе, а в Феррари
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Roman Roman
Мерседес - меньшая команда 😂 знатно.... 😂
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Wrister-Killer
Если прямо сейчас посадить их на одинаковые болиды, первым был бы Макс, потом Алонсо, Хэмилтон и Леклер. Алонсо квалифицировался бы хуже всех трех, в гонке уработал бы двух, но Макс к этому моменту уже бы уехал.
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Minuvert
Со слов Эдди на одинаковых болидах Хэмилтон чуть опередил бы Шумахера, но вчистую проиграл бы Максу. Вывод: Макс легко прошел бы Шумахера. Ну такое себе... Хорошо, что Сенну с Простом не приплел
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