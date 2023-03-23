Эдди Джордан: «Ферстаппен выиграл бы у Хэмилтона гонку на одинаковых болидах, Алонсо и Леклер сражались бы за третье место»

Эдди Джордан выделил сильнейшего гонщика «Формулы-1» на равной технике.

Бывшего владельца команды «Ф-1» попросили сравнить звезд чемпионата – , , и .

«В данный момент я бы сказал, что Макс Ферстаппен все равно победил бы. У Ферстаппена есть внутренняя уверенность в себе, и он продолжит прибавлять.

Гонщикам «Формулы-1» надо осознать, что союз Ферстаппена и « » будет грозной силой на годы вперед. Ферстаппен не глупец и не станет размышлять о переходе в другую команду, особенно с учетом поддержки со стороны отца и менеджеров. Любые надежды на уход Ферстаппена из «Ред Булл» в ближайшее время – просто грезы.

Я бы сказал, что на равных машинах Хэмилтон приехал бы вторым, а Алонсо и Леклер сражались бы за третье место. Пока мы не увидели от Леклера того, что заставило бы меня считать иначе, но в «Феррари» огромное давление. Если бы Леклер перешел в меньшую команду, скажем, «Мерседес», то блистал бы», – высказался Джордан.

Эдди также ответил на вопрос о сравнении пиковых Хэмилтона и Михаэля Шумахера:

«Льюис Хэмилтон и Михаэль Шумахер достигли своего максимума в разные эпохи. Даже не захотел бы смотреть такое сражение, потому что было бы жарко. Шумахер жестче выставлял бы локти, но у Хэмилтона чуть лучше контроль.

Если бы они провели шесть гонок, то, предположу, счет был бы 3:3. Но я бы сказал, что Хэмилтон самую малость опередил бы Шумахера на одинаковых болидах».

Эдди Джордан: «Размен Хэмилтона на Леклера понравился бы всем в «Ф-1». Скудерии нужен Льюис, «Мерседес» недостаточно хорош для него»

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