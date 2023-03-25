Пол Эспаргаро получил перелом челюсти и позвонка и ушиб легкого в аварии в практике MotoGP
Стали известны повреждения, полученные гонщиком «Гасгас» Полом Эспаргаро.
Испанец попал в серьезную аварию во второй тренировке перед стартовым этапом сезона – Гран-Португалии. После медицинского обследования обнаружилось, что у Эспаргаро ушиб легкого, а также перелом челюсти и грудного позвонка.
В то же время врачи отметили, что Пол способен двигать руками и ногами, так что необратимых травм позвоночника нет. Кроме этого, не пострадал мозг и шейный отдел.
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