Пол Эспаргаро получил перелом челюсти и позвонка и ушиб легкого в аварии в практике MotoGP

Стали известны повреждения, полученные гонщиком «Гасгас» .

Испанец попал в серьезную аварию во второй тренировке перед стартовым этапом сезона – Гран-Португалии. После медицинского обследования обнаружилось, что у Эспаргаро ушиб легкого, а также перелом челюсти и грудного позвонка.

В то же время врачи отметили, что Пол способен двигать руками и ногами, так что необратимых травм позвоночника нет. Кроме этого, не пострадал мозг и шейный отдел.

Составы команд MotoGP на сезон-2023. Первая гонка – 26 марта