Эдди Джордан: «Алонсо мог выиграть восемь чемпионств, если бы выбирал команды получше»

Фернандо Алонсо мог стать рекордсменом по титулам в «Формуле-1», считает .

Бывший владелец команды «Ф-1» уверен, что пилот «Астон Мартин» выиграл бы больше двух чемпионств в более подходящих командах и, возможно, превзошел бы рекорд Михаэля Шумахера и .

«Помню, как Фернандо Алонсо обогнал по внешней на сырой трассе в очень трудном повороте «Сузуки» в . Я тогда сказал: «Боже ты мой, как это возможно?» Когда Алонсо провернул маневр, я подумал, что он обречен на величие.

На самом деле я корю Фернандо за то, что он не выиграл четыре, шесть, а, может, и восемь чемпионств – он должен был выбирать команды получше. На четвертом десятке он пошел за деньгами, хотя мог проследовать другим путем. Теперь у него снова есть команда, в которой можно выступать хорошо, хотя «Ред Булл» он не победит. Но, полагаю, он выиграет какие-то гонки в этом году», – поделился мнением Джордан.

Алонсо взял сотый подиум в «Ф-1»! Первый выигран 20 лет назад – вот как тогда выглядели его нынешние соперники

Фернандо Алонсо о шансах «Астон Мартин» выиграть Гран-при: «Для этого нам потребуется небольшая помощь со стороны «Ред Булл»