Эдди Джордан: «Алонсо мог выиграть восемь чемпионств, если бы выбирал команды получше»

Теги Михаэль Шумахер Гран-при Японии Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Эдди Джордан Формула-1 Астон Мартин Авто

Фернандо Алонсо мог стать рекордсменом по титулам в «Формуле-1», считает Эдди Джордан.

Бывший владелец команды «Ф-1» уверен, что пилот «Астон Мартин» выиграл бы больше двух чемпионств в более подходящих командах и, возможно, превзошел бы рекорд Михаэля Шумахера и Льюиса Хэмилтона.

«Помню, как Фернандо Алонсо обогнал Михаэля Шумахера по внешней на сырой трассе в очень трудном повороте «Сузуки» в Японии. Я тогда сказал: «Боже ты мой, как это возможно?» Когда Алонсо провернул маневр, я подумал, что он обречен на величие.

На самом деле я корю Фернандо за то, что он не выиграл четыре, шесть, а, может, и восемь чемпионств – он должен был выбирать команды получше. На четвертом десятке он пошел за деньгами, хотя мог проследовать другим путем. Теперь у него снова есть команда, в которой можно выступать хорошо, хотя «Ред Булл» он не победит. Но, полагаю, он выиграет какие-то гонки в этом году», – поделился мнением Джордан.

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10 комментариев

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Лотерейный Пик
Половину из этих 8-ми выиграл бы уже к Монце?)
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Grigpar
Ответ Alexandr Tarakanoff
В целом, с этим спорить сложно. Любой гонщик при удачном стечении обстоятельств мог бы выиграть больше. И Фернандо достаточно талантлив, чтобы не быть исключением. Другое дело, что слишком много должно совпасть. Вряд ли кто будет спорить, что тот же Льюис сильный и талантливый пилот. Но настолько ли он сильнее остальных, насколько больше у него заслуг? Маловероятно. Удачное стечение обстоятельств. А настолько ли велик Шумахер? История не терпит сослогания. Мог бы Фернандо выиграть 8 титулов? Наверно мог. А мог бы вообще без титулов остаться? Да вообще легко.
Грамотно сказано.
Люди обычно рисует в своей голове мульти-вселенные, где все шло иным чередом, а потом один из вариантов могут выдать как правильный и именно который и должен был произойти.
Только вопрос. Если бы Алонсо выиграл 8 титулов, то что бы Эдди Джордан писал про тех, кто их проиграл ему в те годы? Ах да, то же самое, что и сейчас про Алонсо, что они могли бы выиграть столько титулов, если бы выбирали получше команды.
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Grigpar
Получше, чем какие команды? Чем такие как МакЛарен, Рено или Феррари? Так это топ-команды были.
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Alexandr Tarakanoff
В целом, с этим спорить сложно. Любой гонщик при удачном стечении обстоятельств мог бы выиграть больше. И Фернандо достаточно талантлив, чтобы не быть исключением. Другое дело, что слишком много должно совпасть.
Вряд ли кто будет спорить, что тот же Льюис сильный и талантливый пилот. Но настолько ли он сильнее остальных, насколько больше у него заслуг? Маловероятно. Удачное стечение обстоятельств. А настолько ли велик Шумахер?
История не терпит сослогания. Мог бы Фернандо выиграть 8 титулов? Наверно мог. А мог бы вообще без титулов остаться? Да вообще легко.
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индийский огурчик
скорее всего он говорил про маневр в венгрии по внешней в 2006, а не в сузуке, мегагонка от алонсо
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TravenS
Вопрос только в том, где найти команду, которая его вытерпит 8 лет) чувак везде болото мутит
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United_LP
Так его, капризного, просто не звали.
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Vir_Cotto
Так можно сказать про многих гонщиков.
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E2371976
За какими еще деньгами он пришел? Походу уже деменция у человека начинается.
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Великий Алонсо
Я как раз это позавчера сказал, братишка Эдди думает точно также.
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