Эдди Джордан: «Алонсо мог выиграть восемь чемпионств, если бы выбирал команды получше»
Фернандо Алонсо мог стать рекордсменом по титулам в «Формуле-1», считает Эдди Джордан.
Бывший владелец команды «Ф-1» уверен, что пилот «Астон Мартин» выиграл бы больше двух чемпионств в более подходящих командах и, возможно, превзошел бы рекорд Михаэля Шумахера и Льюиса Хэмилтона.
«Помню, как Фернандо Алонсо обогнал Михаэля Шумахера по внешней на сырой трассе в очень трудном повороте «Сузуки» в Японии. Я тогда сказал: «Боже ты мой, как это возможно?» Когда Алонсо провернул маневр, я подумал, что он обречен на величие.
На самом деле я корю Фернандо за то, что он не выиграл четыре, шесть, а, может, и восемь чемпионств – он должен был выбирать команды получше. На четвертом десятке он пошел за деньгами, хотя мог проследовать другим путем. Теперь у него снова есть команда, в которой можно выступать хорошо, хотя «Ред Булл» он не победит. Но, полагаю, он выиграет какие-то гонки в этом году», – поделился мнением Джордан.
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Люди обычно рисует в своей голове мульти-вселенные, где все шло иным чередом, а потом один из вариантов могут выдать как правильный и именно который и должен был произойти.
Только вопрос. Если бы Алонсо выиграл 8 титулов, то что бы Эдди Джордан писал про тех, кто их проиграл ему в те годы? Ах да, то же самое, что и сейчас про Алонсо, что они могли бы выиграть столько титулов, если бы выбирали получше команды.
Вряд ли кто будет спорить, что тот же Льюис сильный и талантливый пилот. Но настолько ли он сильнее остальных, насколько больше у него заслуг? Маловероятно. Удачное стечение обстоятельств. А настолько ли велик Шумахер?
История не терпит сослогания. Мог бы Фернандо выиграть 8 титулов? Наверно мог. А мог бы вообще без титулов остаться? Да вообще легко.