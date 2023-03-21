Льюис Хэмилтон: «У болида-2023 есть особенность, из-за которой мне некомфортно пилотировать – раньше ее не было»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Гран-при Саудовской Аравии Авто

Льюис Хэмилтон сообщил, что ему мешает некий элемент дизайна W14.

По словам семикратного чемпиона «Формулы-1», у машины «Мерседеса» на сезон-2023 есть черта, не подходящая его стилю пилотажа.

«Нам сильно не хватает прижимной силы. Так что нужно ее добавить, особенно в задней части. Чем больше прижимной силы в задней части, тем она стабильнее, и тем увереннее я могу атаковать.

Но даже если мы это поменяем, у болида есть особенность, с которой я никогда не встречался. Ее не было у предыдущих машин. Из-за этого мне некомфортно. Значит, мне просто нужно потрудиться, чтобы изменить ситуацию», – сказал пилот «Мерседеса» после Гран-при Саудовской Аравии.

Льюис не стал уточнять, о чем идет речь, но заявил, что машина становится нервной в квалификациях:

«Когда выдаешь больше 95 процентов, ты как будто на острие ножа. На гоночных отрезках болид куда более контролируемый и предсказуемый. Мне все равно не хватает уверенности в гонках, но я делаю все, что могу».

Исполнительный директор команды Тото Вольфф подтвердил, что знает о трудностях:

«У нас есть фундаментальная проблема, которая ему не нравится, и она связана с тем, как он чувствует заднюю часть болида. Быстро исправить ее нельзя.

Гонщики – наши главные сенсоры, и мы должны учитывать их ощущения».

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4 комментария

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Великий Алонсо
Плохому танцору кое-что мешает, это как раз про Люсю
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_Nibelungen_
Да что же такое?! Не учли гениальные доработки из 2022 сезона, от скиллейшего.
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Ser Gradov
Видно мало подняли, надо ещё см на 10 поднять болид, вдруг сработает
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Konstantin Burõi
ахахах, великокартонный не может справиться с не самым плохим болидом)

О каком величии мы говорим?)
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