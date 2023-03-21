Льюис Хэмилтон: «У болида-2023 есть особенность, из-за которой мне некомфортно пилотировать – раньше ее не было»
Льюис Хэмилтон сообщил, что ему мешает некий элемент дизайна W14.
По словам семикратного чемпиона «Формулы-1», у машины «Мерседеса» на сезон-2023 есть черта, не подходящая его стилю пилотажа.
«Нам сильно не хватает прижимной силы. Так что нужно ее добавить, особенно в задней части. Чем больше прижимной силы в задней части, тем она стабильнее, и тем увереннее я могу атаковать.
Но даже если мы это поменяем, у болида есть особенность, с которой я никогда не встречался. Ее не было у предыдущих машин. Из-за этого мне некомфортно. Значит, мне просто нужно потрудиться, чтобы изменить ситуацию», – сказал пилот «Мерседеса» после Гран-при Саудовской Аравии.
Льюис не стал уточнять, о чем идет речь, но заявил, что машина становится нервной в квалификациях:
«Когда выдаешь больше 95 процентов, ты как будто на острие ножа. На гоночных отрезках болид куда более контролируемый и предсказуемый. Мне все равно не хватает уверенности в гонках, но я делаю все, что могу».
Исполнительный директор команды Тото Вольфф подтвердил, что знает о трудностях:
«У нас есть фундаментальная проблема, которая ему не нравится, и она связана с тем, как он чувствует заднюю часть болида. Быстро исправить ее нельзя.
Гонщики – наши главные сенсоры, и мы должны учитывать их ощущения».
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