«Феррари» готовит новую заднюю подвеску (It.motorsport)

В «Феррари» собираются обновить заднюю подвеску болида SF-23.

Как сообщает It.motorsport.com, Скудерия в основном связывает отставание с аэродинамическими проблемами, однако трудится и над механическими решениями. Новая подвеска поможет достичь лучшего баланса и обеспечит стабильный просвет в задней части машины.

В Маранелло считают, что болид на сезон-2023 обладает потенциалом, который еще не раскрыт: SF-23 не является ошибкой, просто нужно отрегулировать просвет, жесткость подвески и аэродинамическую загрузку антикрыльев, отмечается в статье.

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