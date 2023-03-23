«Феррари» готовит новую заднюю подвеску (It.motorsport)

Теги техника Феррари Формула-1 Авто

В «Феррари» собираются обновить заднюю подвеску болида SF-23.

Как сообщает It.motorsport.com, Скудерия в основном связывает отставание с аэродинамическими проблемами, однако трудится и над механическими решениями. Новая подвеска поможет достичь лучшего баланса и обеспечит стабильный просвет в задней части машины.

В Маранелло считают, что болид на сезон-2023 обладает потенциалом, который еще не раскрыт: SF-23 не является ошибкой, просто нужно отрегулировать просвет, жесткость подвески и аэродинамическую загрузку антикрыльев, отмечается в статье.

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5 комментариев

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boroda
к 26 году должны успеть норм машину построить, верим
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Антон Якимцев
Ответ Aleksandr Lesnikov
koni ?
tein
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Дмитрий Мозалевский
обновы феррари всегда были дерьмом как и сама команда. За год не решили проблему с износом резины и надёжностью, не решат и сейчас.
+2
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Aleksandr Lesnikov
koni ?
0
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Рнпрл Аари
Уже интресно. Наконец то задумались серьезно над расходом резины
+3
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