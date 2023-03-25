Новичок «Дукати» Бастианини пропустит 2 Гран-при MotoGP после аварии в спринте

Теги Дукати чемпионат мира MotoGP Гран-при Португалии MotoGP Гран-при Аргентины MotoGP Франческо Баньяя Здоровье ВР46 Лука Марини Энеа Бастианини Авто

Гонщик «Дукати» Энеа Бастианини вынужден пропустить два ближайших этапа MotoGP.

В первом спринте в истории серии, который состоялся перед Гран-при Португалии, в новичка заводской команды врезался Лука Марини, представляющий «ВР46» – сателлитную команду «Дукати». Оба гонщика сошли.

После обследования врачи обнаружили перелом лопатки у Бастианини. Команда объявила, что Энеа пропустит гонку в Портимане, а также следующий Гран-при, который состоится с 31 марта по 2 апреля в Аргентине.

Спринт выиграл напарник Бастианини и действующий чемпион Франческо Баньяя.

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2 комментария

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Гарик из Питера
Только первый этап,уже столько крашей,а ещё гонки по сути не было,надеюсь Пол и Бестия быстро восстановятся)
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Luca di Montezemolo
Так можно и чемпионат проиграть , глупейший вынос.
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