Новичок «Дукати» Бастианини пропустит 2 Гран-при MotoGP после аварии в спринте

Гонщик «Дукати» Энеа Бастианини вынужден пропустить два ближайших этапа MotoGP.

В первом спринте в истории серии, который состоялся перед Гран-при Португалии, в новичка заводской команды врезался Лука Марини, представляющий «ВР46» – сателлитную команду «Дукати». Оба гонщика сошли.

После обследования врачи обнаружили перелом лопатки у Бастианини. Команда объявила, что Энеа пропустит гонку в Портимане, а также следующий Гран-при, который состоится с 31 марта по 2 апреля в .

Спринт выиграл напарник Бастианини и действующий чемпион .

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