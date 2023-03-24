Тото Вольфф: «Думаю, что наше отставание от «Ред Булл» в развитии болида составляет от 6 до 12 месяцев»

Теги Ред Булл Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф оценил шансы команды догнать «Ред Булл» по скорости болида.

Вольфф считает, что перед «Мерседесом» стоит сложная задача, учитывая время, потерянное на разработку концепции болида, которая в итоге оказалась не вполне эффективной.

«Думаю, что наше отставание от «Ред Булл» в развитии болида составляет от 6 до 12 месяцев. Именно столько нам потребовалось, чтобы понять, что же на самом деле происходит с нашей машиной.

И это значит, что нам нужно работать вдвое быстрее конкурентов, более резкий уклон в развитии машины. Если концепция болида «Ред Булл» получилась уже достаточно развитой, их преимущество будет постепенно уменьшаться.

Если говорить об аэродинамике, то дополнительное время на работу в аэродинамической трубе может нам помочь, хотя и не сильно. Нам нужно просто собраться с мыслями и если мы поймем, в каком направлении нужно развивать машину, то прогресс будет быстрым и существенным. Но мы (для успеха) должны действовать идеально», – рассказал Вольфф.

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3 комментария

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Luca di Montezemolo
Нужно ли что то тут комментировать, мерс забил на тачку в 21, чтобы сделать ведро при новом регламенте, и так в него вцепился что теперь отстает на год в развитии. Меня интересует лишь один вопрос, что за ведроделы там собрались, взять хоть прошлогоднее ведро с высоченным дрегом, они его сделали максимально низким, они как собирались ездить по трассам где кочки есть, далее что они сделали.............убрали кучу прижима и тачка перестала козлить........и что у нас теперь, сливают в поворотах, но на прямых звездолёт все равно быстрее намного. Почему даже я понимаю всю тупость этого пути, а инженеры нет. И вот с учетом написанного как можно быть уверенным что они догонят звездолёт, а никак. Лень набирать даже было.
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Project2000
другие боссы обычно в таких случаях говорят, что переключились на разработку машины для следующего сезона))
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anat0lievich
Если так, то вы лохи!
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