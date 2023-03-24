Тото Вольфф: «Думаю, что наше отставание от «Ред Булл» в развитии болида составляет от 6 до 12 месяцев»

Исполнительный директор « » оценил шансы команды догнать « » по скорости болида.

Вольфф считает, что перед «Мерседесом» стоит сложная задача, учитывая время, потерянное на разработку концепции болида, которая в итоге оказалась не вполне эффективной.

«Думаю, что наше отставание от «Ред Булл» в развитии болида составляет от 6 до 12 месяцев. Именно столько нам потребовалось, чтобы понять, что же на самом деле происходит с нашей машиной.

И это значит, что нам нужно работать вдвое быстрее конкурентов, более резкий уклон в развитии машины. Если концепция болида «Ред Булл» получилась уже достаточно развитой, их преимущество будет постепенно уменьшаться.

Если говорить об аэродинамике, то дополнительное время на работу в аэродинамической трубе может нам помочь, хотя и не сильно. Нам нужно просто собраться с мыслями и если мы поймем, в каком направлении нужно развивать машину, то прогресс будет быстрым и существенным. Но мы (для успеха) должны действовать идеально», – рассказал Вольфф.

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