Мощь «Астон Мартин» на тестах, связанная с Мазепиным команда претендует на «Альфа Таури», Другович в шаге от дебюта в Гран-при и другие новости «Ф-1» за неделю
Sports.ru представляет дайджест важнейших событий «Формулы-1» и других гоночных серий за прошедшую неделю.
1. «Ред Булл» показал лучшее время на предсезонных тестах в Бахрейне (все результаты первого, второго и третьего дня). Наибольшее количество кругов среди пилотов и команд проехали Алонсо и «Альфа Таури», соответственно, Норрис и «Макларен» – худшие.
Здесь можно полюбоваться на первые фото машин с предсезонки, а тут – рассмотреть детали.
2. Сюрпризом тестов стала новая команда Алонсо. В паддоке считают, что «Астон Мартин» может стать угрозой для «Мерседеса» и «Феррари», прогресс зеленой машины отметил Хорнер, а Кравиц поставил британскую команду на третье место.
3. Другович выступит на Гран-при Бахрейна, если Стролл не успеет восстановиться. Чемпион «Формулы-2» и резервный пилот «Астон Мартин» провел предсезонные тесты в паре с Алонсо.
По информации итальянской прессы, Ланс получил перелом запястья и перенес операцию. Возвращение к первому этапу сезона маловероятно, если травма получена в последние дни.
4. «Альфа Таури» могут продать – фаворитом на покупку считают связанный с Мазепиным «Хайтек», другой претендент – «Андретти». Тем временем взнос для новых участников намерены поднять как минимум втрое, что может подтолкнуть американцев к приобретению команды из Фаэнцы.
В «Ред Булл» назвали разговоры о продаже «Альфа Таури» «слухами».
5. Перестановки в «Феррари»: главный стратег Руэда переведен на базу, тактиками на трассе займется Равин Джаин.
6. «Ред Булл» продемонстрировал настоящий болид на сезон-2023, Ферстаппен представил «олдскульный» шлем.
7. Ливрею «Мерседеса» признали лучшей по итогам голосования на официальном сайте «Ф-1».
8. «Макларен» может перейти на моторы «Ред Булл» в 2026-м. Ранее появлялась информация о начале переговоров между командой из Уокинга и «Хондой».
9. Окон в недоумении от монтажа нового сезона Drive to Survive.
10. Ферстаппен рассказал, кого бы взял в команду «Ф-1» своей мечты.
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1. Гран-при Бахрейна пройдет с 3 по 5 марта.
2. Состоятся и гонки поддержки: «Формула-2» и «Формула-3».
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