Связанный с Мазепиным «Хайтек» – фаворит на покупку «Альфа Таури» (AMuS)

Теги Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Формула-3 Формула-2 Андретти Автоспорт Хайтек Дмитрий Мазепин Никита Мазепин Авто

Будущее команды «Альфа Таури» под большим вопросом.

Как сообщает Auto Motor und Sport, «Ред Булл» намерен либо перенести базу «Альфа Таури» из Италии в Англию, либо продать коллектив.

Вопрос о перспективах «сестринской» команды «Ред Булл» возник после того, как Оливер Минцлафф начал отвечать за спортивную составляющую бренда. «Альфа Таури» обходится компании дороже, чем главная команда «Ред Булл», поскольку чемпионы мира зарабатывают больше за счет призовых и спонсоров. Переезд «Альфа Таури» в Англию должен улучшить взаимодействие с «Ред Булл» и снизить затраты.

Альтернативный вариант – продажа коллектива из Фаэнцы. Утверждается, что купить «Альфа Таури» могут те же команды, что подали заявку на участие в «Формуле-1» в 2026 году: «Андретти», «Хайтек», а также «Мумбаи Фальконс», выступающая в Ближневосточной региональной «Формуле» и Азиатской «Формуле-3».

По информации AMuS, команда «Формулы-2» и «Формулы-3» «Хайтек», ранее финансировавшийся Дмитрием Мазепиным – фаворит на покупку «Альфа Таури». Отец бывшего пилота «Ф-1» Никиты Мазепина в прошлом году продал контрольный пакет «Хайтека» акций Оливеру Оуксу, а затем компания прекратила сотрудничество с «Уралкалием». При этом Оукс связан с семьей Мазепиных и много лет являлся менеджером Никиты.

Стоимость итальянской команды, по слухам, может составить около 700 миллионов долларов.

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8 комментариев

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Merzus21
Ответ Алексей Дольский
Минус Альфа Таури, плюс Андретти)
Андретти пусть сами строят. минарди хоть что-то само делает. под Андретти и это перестанет
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Jan Vorontsov
Кто там кстати так топил за расширение? Как видим, даже сейчас не у всех команд такое уж хорошее финансовое положение, давайте сделаем 11, 12, а лучше сразу 20.
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SPRKT
ты его в дверь, а оно через окно
+1
-1
0
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Алексей Дольский
Минус Альфа Таури, плюс Андретти)
+3
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sdds sdsd
Сомневаюсь, что одобрят
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balo1990
Ответ Merzus21
а мазепе форс индию не продали кучу лет назад. кто теперь продаст фашисту минарди.
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Merzus21
а мазепе форс индию не продали кучу лет назад. кто теперь продаст фашисту минарди.
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Merzus21
я за мумбайских соколов!
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