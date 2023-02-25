Связанный с Мазепиным «Хайтек» – фаворит на покупку «Альфа Таури» (AMuS)

Будущее команды «Альфа Таури» под большим вопросом.

Как сообщает Auto Motor und Sport, « » намерен либо перенести базу « » из Италии в Англию, либо продать коллектив.

Вопрос о перспективах «сестринской» команды «Ред Булл» возник после того, как Оливер Минцлафф начал отвечать за спортивную составляющую бренда. «Альфа Таури» обходится компании дороже, чем главная команда «Ред Булл», поскольку чемпионы мира зарабатывают больше за счет призовых и спонсоров. Переезд «Альфа Таури» в Англию должен улучшить взаимодействие с «Ред Булл» и снизить затраты.

Альтернативный вариант – продажа коллектива из Фаэнцы. Утверждается, что купить «Альфа Таури» могут те же команды, что подали заявку на участие в «Формуле-1» в 2026 году: « », «Хайтек», а также «Мумбаи Фальконс», выступающая в Ближневосточной региональной «Формуле» и Азиатской « -3».

По информации AMuS, команда «Формулы-2» и «Формулы-3» «Хайтек», ранее финансировавшийся Дмитрием Мазепиным – фаворит на покупку «Альфа Таури». Отец бывшего пилота «Ф-1» в прошлом году продал контрольный пакет «Хайтека» акций Оливеру Оуксу, а затем компания прекратила сотрудничество с «Уралкалием». При этом Оукс связан с семьей Мазепиных и много лет являлся менеджером Никиты.

Стоимость итальянской команды, по слухам, может составить около 700 миллионов долларов.

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