Сводные результаты трех дней тестов «Формулы-1»: лучшее время у Переса, Алонсо – 9-й, Ферстаппен – 11-й

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес показал лучшее время по итогам трех дней предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.

Перес проехал быстрейший круг на шинах C4 в заключительной сессии. Экс-напарники по «Мерседесу» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас расположились в топ-3 – они также совершили лучшие попытки в третий день, но на более мягких покрышках C5.

Все лучшие времена пилотов за три дня тестов представлены ниже.

Сводные результаты тестов «Формулы-1» в Бахрейне

1. Серхио Перес («Ред Булл») – 1.30,305 (3-й день, шины C4)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.30,664 (3-й, C5)

3. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 1.30,827 (3-й, C5)

4. Шарль Леклер («Феррари») – 1.31,024 (3-й, C4)

5. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.31,036 (3-й, C4)

6. Юки Цунода («Альфа Таури») – 1.31,261 (3-й, C4)

7. Кевин Магнуссен («Хаас») – 1.31,381 (3-й, C4)

8. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.31,442 (3-й, C5)

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1.31.450 (3-й, C4)

10. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 1.31.610 (2-й, C5)

11. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.31,650 (2-й, C3)

12. Фелипе Другович («Астон Мартин») – 1.32.075 (3-й, C5)

13. Ландо Норрис («Макларен») – 1.32,165 (3-й, C3)

14. Ник де Врис («Альфа Таури») – 1.32.222 (2-й, C4)

15. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 1.32,466 (2-й, C4)

16. Логан Сарджент («Уильямс») – 1.32,549 (2-й, C5)

17. Пьер Гасли («Альпин») – 1.32,762 (3-й, C3)

18. Алекс Албон («Уильямс») – 1.32,793 (3-й, C5)

19. Оскар Пиастри («Макларен») – 1.33,175 (2-й, C3)

20. Эстебан Окон («Альпин») – 1.33,257 (3-й, C3)

За ходом заездов можно было следить вместе с онлайном Sports.ru.

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