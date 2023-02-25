«Астон Мартин» может стать угрозой для «Мерседеса» и «Феррари». Инженер одной из команд – о новом коллективе Алонсо
Конкуренты по «Формуле-1» отмечают прогресс «Астон Мартин».
«Астон Мартин» сделал наибольший шаг вперед, – отметил инженер одной из команд в разговоре с Auto Motor und Sport. – По нашим расчетам, он как минимум четвертый и даже может стать угрозой для «Мерседеса» и «Феррари».
О скорости новой команды Фернандо Алонсо на предсезонных тестах в Бахрейне высказались и гонщики.
«Думаю, «Астон Мартин» выглядит быстро. Команда постоянно проезжает хорошие длинные серии и показывает быстрое время. Похоже, она сделала серьезный шаг вперед», – приводит слова пилота «Хааса» Кевина Магнуссена PlanetF1.
«Движения Фернандо кажутся невероятно плавными и чистыми. Другим гонщикам приходится больше работать рулем», – сообщил напарник Магнуссена Нико Хюлькенберг.
Обкатаны все болиды новой «Ф-1» – вот самые интересные детали каждого. Есть дыра в борту, переключение рекламы и плавник
Ну если Алонсо не будет убивать болид в каждой гонке, будут пятыми