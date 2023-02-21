Алонсо и Норрис – идеальный состав команды «Ф-1» по версии Ферстаппена

Теги Фернандо Алонсо Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен описал команду мечты.

Двукратного чемпиона «Формулы-1» попросили представить себя на месте владельца коллектива и выбрать руководителя и гонщиков. Максу разрешили назвать любых действующих пилотов «Ф-1», кроме себя.

«Руководитель команды: из людей, которые работают сейчас и способны занять эту должность, я всегда выберу Кристиана [Хорнера].

Пожалуй, возьму в команду опытного гонщика, так что назову Фернандо [Алонсо]. А еще я пригласил бы молодого парня – посажу в кокпит Ландо [Норриса]. Фернандо и Ландо», – ответил Ферстаппен.

Макс Ферстаппен: «Не особо задумываюсь о своем месте среди величайших гонщиков «Ф-1», меня никогда не интересовала статистика»

Мартин Брандл: «Очень странно, что Хорнер назвал Ферстаппена и Переса лучшим составом в истории «Ред Булл»

3 комментария

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Рнпрл Аари
Человек выразил свое мнение а у людей уже подгорает🤦😀
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Jan Vorontsov
Да, Ферстаппен конечно же прямо сидел и думал как бы составить идеальную команду, а не просто выразил респект. кому хотел.
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Luca di Montezemolo
Самый тупой выбор на свете, понятно почему прочитал 2-3 книги. Итак очень быстрый британский гонщик, скорее всего британская команда так как их большинство , и алонсо, да что может пойти не так. Или алонсо должен быть примой с условным массой или вообще не быть в команде.
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