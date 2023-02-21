Алонсо и Норрис – идеальный состав команды «Ф-1» по версии Ферстаппена

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен описал команду мечты.

Двукратного чемпиона «Формулы-1» попросили представить себя на месте владельца коллектива и выбрать руководителя и гонщиков. Максу разрешили назвать любых действующих пилотов «Ф-1», кроме себя.

«Руководитель команды: из людей, которые работают сейчас и способны занять эту должность, я всегда выберу [Хорнера].

Пожалуй, возьму в команду опытного гонщика, так что назову Фернандо [ ]. А еще я пригласил бы молодого парня – посажу в кокпит Ландо [ ]. Фернандо и Ландо», – ответил Ферстаппен.

Макс Ферстаппен: «Не особо задумываюсь о своем месте среди величайших гонщиков «Ф-1», меня никогда не интересовала статистика»

Мартин Брандл: «Очень странно, что Хорнер назвал Ферстаппена и Переса лучшим составом в истории «Ред Булл»