«Альфа Таури» – лучшая по количеству кругов на предсезонных тестах «Ф-1», «Макларен» – худший

«Альфа Таури» проехала больше всего кругов на предсезонных тестах «Формулы-1» в Бахрейне.

Команды из Фаэнцы совершила 456 кругов и опередила «Уильямс» (439) и «Феррари» (416). Худший результат – у «Макларена» (312).

Количество кругов на предсезонных тестах «Ф-1» 2023 года

1. «Альфа Таури» – 456

2. «Уильямс» – 439

3. «Феррари» – 416

4. «Ред Булл» – 413

5. «Хаас» – 412

6. «Мерседес» – 408

7. «Альфа Ромео» – 401

8. «Астон Мартин» – 387

9. «Альпин» – 354

10. «Макларен» – 312

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