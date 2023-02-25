«Альфа Таури» – лучшая по количеству кругов на предсезонных тестах «Ф-1», «Макларен» – худший
«Альфа Таури» проехала больше всего кругов на предсезонных тестах «Формулы-1» в Бахрейне.
Команды из Фаэнцы совершила 456 кругов и опередила «Уильямс» (439) и «Феррари» (416). Худший результат – у «Макларена» (312).
Количество кругов на предсезонных тестах «Ф-1» 2023 года
1. «Альфа Таури» – 456
2. «Уильямс» – 439
3. «Феррари» – 416
4. «Ред Булл» – 413
5. «Хаас» – 412
6. «Мерседес» – 408
7. «Альфа Ромео» – 401
8. «Астон Мартин» – 387
9. «Альпин» – 354
10. «Макларен» – 312
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