Кристиан Хорнер: «Мне кажется, в «Астон Мартин» сделали большой шаг вперед. Особенно здорово смотрелся Алонсо»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признал, что «Астон Мартин» произвела хорошее впечатление на тестах в Бахрейне.
Хорнер согласился с тем, что прогресс «Астон Мартин», возможно, может позволить команде присоединиться к борьбе лидеров.
«Мне кажется, они сделали большой шаг вперед. Судя по всему, их концепция конструкции болида позволила добиться прогресса – как кажется, они не так уж далеко (от лидеров). Особенно здорово смотрелся Фернандо Алонсо.
Как бы то ни было, сказать что-то о расстановке сил очень непросто. «Феррари» кажется быстрой, о «Мерседесе» сейчас сложно сказать что-то определенное – может, они скрывают свою истинную скорость? В любом случае, увидим через неделю», – рассказал Хорнер.
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Ну с Хэмильтоном за 5-е место может поспорить. Это максимум.