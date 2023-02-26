Кристиан Хорнер: «Мне кажется, в «Астон Мартин» сделали большой шаг вперед. Особенно здорово смотрелся Алонсо»

Теги Феррари Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Мерседес Астон Мартин Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признал, что «Астон Мартин» произвела хорошее впечатление на тестах в Бахрейне.

Хорнер согласился с тем, что прогресс «Астон Мартин», возможно, может позволить команде присоединиться к борьбе лидеров.

«Мне кажется, они сделали большой шаг вперед. Судя по всему, их концепция конструкции болида позволила добиться прогресса – как кажется, они не так уж далеко (от лидеров). Особенно здорово смотрелся Фернандо Алонсо.

Как бы то ни было, сказать что-то о расстановке сил очень непросто. «Феррари» кажется быстрой, о «Мерседесе» сейчас сложно сказать что-то определенное – может, они скрывают свою истинную скорость? В любом случае, увидим через неделю», – рассказал Хорнер.

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7 комментариев

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Fonbaron
Ответ Владислав Миколайович
Не смеши) Сколько раз этот лучший в прошлом году усрал посредственному Окону?)) Не фанат Тапка, но тут без вариантов. Да и в принципе в Топ-5 Пенсионер не вход.
Его машина ломалась. По гонкам Окон в подметки не Алонсо. Когда Алонсо ехал впереди, его машина удивительно ломалась. По потерянным очкам вследствие схода машины он абсолютный фаворит. Столько очков не терял никто. Ну и весь турнир Окон до смешного оборонялся только от Алонсо.
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Великий Алонсо
Ответ Владислав Миколайович
Не смеши) Сколько раз этот лучший в прошлом году усрал посредственному Окону?)) Не фанат Тапка, но тут без вариантов. Да и в принципе в Топ-5 Пенсионер не вход.
Ты не разбираешься в Формуле 1, я тебе ставлю минус, свободен.
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Iurcel
Ответ Великий Алонсо
И тут Хорнера осенило, что Алонсо прямо сейчас быстрее чем Ферстаппен, я уж не говорю о Пересе, это вообще посредственный середнячок. Да, Фернандо Алонсо действительно до сих пор лучший в свои 41 год, хотя что такое 41 год? Молодой мужчина, выглядит молодо, в отличной физической форме, настоящий мужчина в расцвете сил.
Главное чтобы на велосипеде не катался))))
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Елена П.
Особенно Алонсо,а на фоне кого он так чудесно смотрелся? Друговича? Этот поток патоки уже напрягает. Дождитесь начала сезона и говорите уже по факту
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-2
-2
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Владислав Миколайович
Ответ Великий Алонсо
И тут Хорнера осенило, что Алонсо прямо сейчас быстрее чем Ферстаппен, я уж не говорю о Пересе, это вообще посредственный середнячок. Да, Фернандо Алонсо действительно до сих пор лучший в свои 41 год, хотя что такое 41 год? Молодой мужчина, выглядит молодо, в отличной физической форме, настоящий мужчина в расцвете сил.
Тапок, Леклер, Норрис, Рассел по чистой скорости его раскатают не скажу, что под ноль, но около того, без особых проблем)
Ну с Хэмильтоном за 5-е место может поспорить. Это максимум.
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Владислав Миколайович
Ответ Великий Алонсо
И тут Хорнера осенило, что Алонсо прямо сейчас быстрее чем Ферстаппен, я уж не говорю о Пересе, это вообще посредственный середнячок. Да, Фернандо Алонсо действительно до сих пор лучший в свои 41 год, хотя что такое 41 год? Молодой мужчина, выглядит молодо, в отличной физической форме, настоящий мужчина в расцвете сил.
Не смеши) Сколько раз этот лучший в прошлом году усрал посредственному Окону?)) Не фанат Тапка, но тут без вариантов. Да и в принципе в Топ-5 Пенсионер не вход.
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0
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Великий Алонсо
И тут Хорнера осенило, что Алонсо прямо сейчас быстрее чем Ферстаппен, я уж не говорю о Пересе, это вообще посредственный середнячок. Да, Фернандо Алонсо действительно до сих пор лучший в свои 41 год, хотя что такое 41 год? Молодой мужчина, выглядит молодо, в отличной физической форме, настоящий мужчина в расцвете сил.
+4
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