Кристиан Хорнер: «Мне кажется, в «Астон Мартин» сделали большой шаг вперед. Особенно здорово смотрелся Алонсо»

Руководитель «Ред Булл» признал, что « » произвела хорошее впечатление на тестах в Бахрейне.

Хорнер согласился с тем, что прогресс «Астон Мартин», возможно, может позволить команде присоединиться к борьбе лидеров.

«Мне кажется, они сделали большой шаг вперед. Судя по всему, их концепция конструкции болида позволила добиться прогресса – как кажется, они не так уж далеко (от лидеров). Особенно здорово смотрелся Фернандо Алонсо.

Как бы то ни было, сказать что-то о расстановке сил очень непросто. «Феррари» кажется быстрой, о « » сейчас сложно сказать что-то определенное – может, они скрывают свою истинную скорость? В любом случае, увидим через неделю», – рассказал Хорнер.

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