Главный стратег «Феррари» Руэда освобожден от работы на трассе (Corriere)
В «Феррари» произошел ряд перестановок.
По информации Corriere della Sera, Джино Розато (чья должность не была четко определенной) покинул команду вслед за экс-руководителем Маттиа Бинотто.
Главный стратег Скудерии Инаки Руэда отправился работать на базу в Маранелло, а на треке отвечать за тактики будет 28-летний англичанин индийского происхождения Равин Джаин. Специалист получит больше свободы в действиях, но и большую ответственность.
Кроме того, ожидаются перемены в руководстве Академии «Феррари».
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