Главный стратег «Феррари» Руэда освобожден от работы на трассе (Corriere)

Теги Феррари Формула-1 Маттиа Бинотто Авто

В «Феррари» произошел ряд перестановок.

По информации Corriere della Sera, Джино Розато (чья должность не была четко определенной) покинул команду вслед за экс-руководителем Маттиа Бинотто.

Главный стратег Скудерии Инаки Руэда отправился работать на базу в Маранелло, а на треке отвечать за тактики будет 28-летний англичанин индийского происхождения Равин Джаин. Специалист получит больше свободы в действиях, но и большую ответственность.

Кроме того, ожидаются перемены в руководстве Академии «Феррари».

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4 комментария

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Gonshic
молодого стратега в первый сезон будет колбасить крепко, у ферров не самый спокойные год получится
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Рнпрл Аари
Ооо. Потихоньку люди Бинотто отодвигаются. Правильное решение хуже точно не будет
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Kappa Kappish
Фред тихо-молча делает свои ходы
+1
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Jesse Boy
руэду на мороз - это правильно, а вот по кумару этому будут вопросики...
+2
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