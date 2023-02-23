Главный стратег «Феррари» Руэда освобожден от работы на трассе (Corriere)

В «Феррари» произошел ряд перестановок.

По информации Corriere della Sera, Джино Розато (чья должность не была четко определенной) покинул команду вслед за экс-руководителем .

Главный стратег Скудерии Инаки Руэда отправился работать на базу в Маранелло, а на треке отвечать за тактики будет 28-летний англичанин индийского происхождения Равин Джаин. Специалист получит больше свободы в действиях, но и большую ответственность.

Кроме того, ожидаются перемены в руководстве Академии «Феррари».

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