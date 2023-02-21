Ферстаппен показал «олдскульный» шлем на сезон-2023

Гонщик « » представил новый шлем.

Двукратный чемпион «Формулы-1» сообщил, что решил «вернуться к корням с более олдскульным дизайном».

«Как видите, цвета немного изменились в сравнении с прошлым годом – есть красный и синий.

Небольшое обновление сзади (две чемпионские звезды – Sports.ru). Не терпится добавить больше звезд, но пока я доволен», – заявил Макс.

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Фото: сайт Макса Ферстаппена; соцсети Макса Ферстаппена