Ферстаппен показал «олдскульный» шлем на сезон-2023
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен представил новый шлем.
Двукратный чемпион «Формулы-1» сообщил, что решил «вернуться к корням с более олдскульным дизайном».
«Как видите, цвета немного изменились в сравнении с прошлым годом – есть красный и синий.
Небольшое обновление сзади (две чемпионские звезды – Sports.ru). Не терпится добавить больше звезд, но пока я доволен», – заявил Макс.
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