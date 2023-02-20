Пользователи сайта «Ф-1» признали ливрею «Мерседеса» лучшей в 2023 году

Официальный сайт «Формулы-1» провел голосование среди пользователей на лучшую ливрею 2023 года.

В опросе приняли участие более 80 000 болельщиков. «Мерседес», вернувшийся к черной расцветке, занял первое место с существенным отрывом от «Феррари».

«Ф-1» раскрыла первые пять строчек рейтинга.

Топ-5 ливрей по версии пользователей сайта «Ф-1»

3. « » – 15

4. « » – 8

5. « » – 7

Новый «Мерседес» – фантастически черный. Но теперь не из-за активизма Хэмилтона

Первая победа «Феррари» в 2023-м: монументальная расцветка для борьбы за титул