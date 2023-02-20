Пользователи сайта «Ф-1» признали ливрею «Мерседеса» лучшей в 2023 году

Теги Феррари Ред Булл Формула-1 Мерседес Астон Мартин стиль Альфа Ромео ливреи Авто

Официальный сайт «Формулы-1» провел голосование среди пользователей на лучшую ливрею 2023 года.

В опросе приняли участие более 80 000 болельщиков. «Мерседес», вернувшийся к черной расцветке, занял первое место с существенным отрывом от «Феррари».

«Ф-1» раскрыла первые пять строчек рейтинга.

Топ-5 ливрей по версии пользователей сайта «Ф-1»
 
1. «Мерседес» – 31 процент голосов
3. «Альфа Ромео» – 15
4. «Ред Булл» – 8
 

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2 комментария

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Великий Алонсо
Что унылая Альфа на 3 месте забыла? Скучный дизайн. Лично мне плевать на мнение большинства, у Астон Мартин самая красивая ливрея ❤️
0
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-4
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DMITRY UDODOV
SF-23, without questions!
+2
0
+2
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