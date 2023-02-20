Пользователи сайта «Ф-1» признали ливрею «Мерседеса» лучшей в 2023 году
Официальный сайт «Формулы-1» провел голосование среди пользователей на лучшую ливрею 2023 года.
В опросе приняли участие более 80 000 болельщиков. «Мерседес», вернувшийся к черной расцветке, занял первое место с существенным отрывом от «Феррари».
«Ф-1» раскрыла первые пять строчек рейтинга.
Топ-5 ливрей по версии пользователей сайта «Ф-1»
1. «Мерседес» – 31 процент голосов
2. «Феррари» – 19
3. «Альфа Ромео» – 15
4. «Ред Булл» – 8
5. «Астон Мартин» – 7
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