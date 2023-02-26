Тед Кравиц: «В моей расстановке сил «Астон Мартин» находится на третьем месте по итогам тестов»
Журналист Sky Sports Тед Кравиц поделился наблюдениями по итогам трех дней предсезонных тестов в Бахрейне.
По словам Кравица, данные с трассы говорят о том, что «Астон Мартин» удалось достичь значительного прогресса с новой машиной и что команда может обойти «Мерседес» в борьбе за третье место.
«В моей расстановке сил «Астон Мартин» находится на третьем месте – и, возможно, даже ближе к «Феррари». Это если судить по результатам симуляции гонки от Фернандо Алонсо. Если бы Гран-при Бахрейна проходил в эту субботу, то по данным симуляций гонок от команд Ферстаппен и Перес бы сделали дубль, а третьим на подиуме оказался Фернандо Алонсо, впереди и двух «Феррари», и двух «Мерседесов».
В «Ред Булл» начали беспокоиться из-за «Астон Мартин» с первого же дня, Эдриан Ньюи упомянул именно «Астон Мартин», говоря о командах, которые его больше всего беспокоят. У «Астон Мартин» отличная машина и есть несколько отличных идей. Гоночный отрезок Фернандо Алонсо в субботу был превосходным.
Так что, даже будучи сдержанным я позволю себе сказать, что прямо сейчас «Астон Мартин» находится на третьем месте, а «Мерседес» на четвертом», – рассказал Кравиц.
Согласно мнению Кравица, по итогам тестов расстановка сил в «Ф-1» получилась следующей:
1. «Ред Булл»
2. «Феррари»
3. «Астон Мартин»
4. «Мерседес»
5. «Альпин»
6. «Хаас»
7. «Альфа Ромео»
8. «Макларен»
9. «Альфа Таури»
10. «Уильямс»
Финал тестов «Ф-1»: «Ред Булл» выглядит несокрушимым, «Макларен» разочаровал, у «Феррари» и «Мерседеса» новый соперник
У них даже двигло от мерса, это так, к слову)