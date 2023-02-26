Тед Кравиц: «В моей расстановке сил «Астон Мартин» находится на третьем месте по итогам тестов»

Теги Феррари Макларен Ред Булл Уильямс Альфа Таури Формула-1 Мерседес Астон Мартин Хаас Тед Кравиц Альфа Ромео Альпин Авто

Журналист Sky Sports Тед Кравиц поделился наблюдениями по итогам трех дней предсезонных тестов в Бахрейне.

По словам Кравица, данные с трассы говорят о том, что «Астон Мартин» удалось достичь значительного прогресса с новой машиной и что команда может обойти «Мерседес» в борьбе за третье место.

«В моей расстановке сил «Астон Мартин» находится на третьем месте – и, возможно, даже ближе к «Феррари». Это если судить по результатам симуляции гонки от Фернандо Алонсо. Если бы Гран-при Бахрейна проходил в эту субботу, то по данным симуляций гонок от команд Ферстаппен и Перес бы сделали дубль, а третьим на подиуме оказался Фернандо Алонсо, впереди и двух «Феррари», и двух «Мерседесов».

В «Ред Булл» начали беспокоиться из-за «Астон Мартин» с первого же дня, Эдриан Ньюи упомянул именно «Астон Мартин», говоря о командах, которые его больше всего беспокоят. У «Астон Мартин» отличная машина и есть несколько отличных идей. Гоночный отрезок Фернандо Алонсо в субботу был превосходным.

Так что, даже будучи сдержанным я позволю себе сказать, что прямо сейчас «Астон Мартин» находится на третьем месте, а «Мерседес» на четвертом», – рассказал Кравиц.

Согласно мнению Кравица, по итогам тестов расстановка сил в «Ф-1» получилась следующей:

1. «Ред Булл»

2. «Феррари»

3. «Астон Мартин»

4. «Мерседес»

5. «Альпин»

6. «Хаас»

7. «Альфа Ромео»

8. «Макларен»

9. «Альфа Таури»

10. «Уильямс»

Финал тестов «Ф-1»: «Ред Булл» выглядит несокрушимым, «Макларен» разочаровал, у «Феррари» и «Мерседеса» новый соперник

7 комментариев

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Великий Алонсо
Ответ Анатолий Зубков
Значит, Алонсо точно будет бороться за титул. По версии его неадекватных адептов, ему для титула достаточно 3-4 болида по скорости.
Если дефицит скорости в 0.5 сек до РБ, то да, Фернандо легко выиграет титул.
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Vano32rus
Крайне редко клиенты натягивают своих поставщиков- можно вспомнить разве что РБ , когда им движки поставляли Рено, да Браун
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Niko [Ars]
Ответ ffmp
Все эти басни до первой квалификации. Максимум борьба за 4-е место с Альпин
так это уже очень крутой рывок будет. тут скорее у Астон Мартин большой нераскрытый потенциал благодаря их нестандартным решениям, соответственно по ходу сезона могут раскачаться жёстко
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Secret365
Да какой Астон Мартин. Потолок 4 место. Мерсы явно посильнее будут, тем более в самой гонке.
У них даже двигло от мерса, это так, к слову)
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Анатолий Зубков
Значит, Алонсо точно будет бороться за титул. По версии его неадекватных адептов, ему для титула достаточно 3-4 болида по скорости.
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Cardboard_monkey
Так себе журналист.....
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ffmp
Все эти басни до первой квалификации. Максимум борьба за 4-е место с Альпин
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