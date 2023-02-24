Жак Вильнев: «Уход Алонсо – огромная потеря для «Альпин». Теперь у них есть два француза во французской команде. Не вижу смысла»

Теги Фернандо Алонсо Жак Вильнев Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Альпин Авто

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев считает, что уход Фернандо Алонсо из «Альпин» в «Астон Мартин» может сильно ударить по французской команде.

По словам Вильнева, он не видит логики в нынешнем составе «Альпин» и двух французах:

«Думаю, в «Альпин» сильно огорчатся от того, что Алонсо больше за них не выступает. Это огромная потеря. Он действительно заставлял команду двигаться вперед. И тем самым также помогал Эстебану Окону, делал его лучше, ну и так далее. А теперь у «Альпин» есть два француза, выступающих за французскую команду, в международных соревнованиях. Не вижу смысла».

Также Вильнев поделился мнением о перспективах Алонсо в «Астон Мартин» – команде, где одно из мест пилотов отдано сыну владельца конюшни:

«Я не знаю. Это напоминает предыдущий сценарий, когда команда приглашает чемпиона мира в определенное окружение…Но, когда они пригласили Феттеля, это был уже не тот же Феттель, что прежде, в победные времена.

Их целью было заполучить чемпиона мира, который при этом будет недостаточно быстр, и второй гонщик на его фоне будет выглядеть выгодно. Но с Алонсо так не получится.

Так что я не знаю, сработает ли это при таком балансе, какой будет атмосфера. При этом с Фернандо всегда было трудно иметь дело, когда дела начинают идти не так, как хочется ему. Мы видели это и в «Макларене», и в других местах. При этом в последнее время, даже в прошлом году, Фернандо очень хорошо отзывался о Лансе, даже когда они столкнулись в Остине. Раньше в такой ситуации Алонсо был бы в ярости.

Так что я даже не знаю – возможно, Фернандо и правда немного поумерил свой нрав и это может сработать. И если он сможет не раздражать Ланса и команду, то может помочь им двигаться вперед.

Думаю, это будет очень полезный опыт и для Ланса, ведь Фернандо невероятно опытный гонщик, настоящий боец и никогда не сдается. Это будет первый раз, когда у Ланса появится действительно быстрый напарник на пике формы. И это может пойти на пользу и ему, и команде», – рассказал Вильнев.

В «Ф-1» редкостно самоуверенный новичок: его не пугает давление и крах предшественника, командой недоволен еще до тестов

9 комментариев

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Grigpar
Это все еще пока на словах звучит, но скоро мы сказанное на деле видеть будем.
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TravenS
Ответ うちはイタチ
ты к чему Мерсы упомянул то? сейчас это полностью британская команда, не имеющая с Германией ничего общего (кроме названия и гонщика-резервиста)
К тому, что бренд немецкий, а базируется в Британии, немцев-пилотов им необязательно брать, ибо они давно уже на слуху у всего мира. А Альпин французский, при этом им выгоднее пиариться за счёт пилотов своей нации, тк про Альпин мало кто знает
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うちはイタチ
Ответ TravenS
Какая разница, где она базируется? Мерсы тоже там и че, да собсна как и большинство команд. Это делается для продвижения бренда, для своей аудитории. И язык там французский (да-да, понятно, что работают с разными национальностями и говорят на английском, как общем)
ты к чему Мерсы упомянул то? сейчас это полностью британская команда, не имеющая с Германией ничего общего (кроме названия и гонщика-резервиста)
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-1
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arspurs9
Ответ индийский огурчик
если в команде есть лидер и чемпион, это всегда даёт больше мотивации команде, чем просто французы
А в команде был лидер и ментальный чемпион?
В Альпин давно таких не находили.
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Великий Алонсо
Спасибо Вильневу за тёплые слова 🙏
+3
-2
+1
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TravenS
Ответ Jan Vorontsov
И этот язык - английский, ведь команда из Британии.
Какая разница, где она базируется? Мерсы тоже там и че, да собсна как и большинство команд. Это делается для продвижения бренда, для своей аудитории. И язык там французский (да-да, понятно, что работают с разными национальностями и говорят на английском, как общем)
0
-2
-2
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Jan Vorontsov
Ответ TravenS
Ах, как же это нелогично, собирать людей, говорящих на одном языке в команде, продвигать свою нацию и тд.
И этот язык - английский, ведь команда из Британии.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
индийский огурчик
если в команде есть лидер и чемпион, это всегда даёт больше мотивации команде, чем просто французы
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TravenS
Ах, как же это нелогично, собирать людей, говорящих на одном языке в команде, продвигать свою нацию и тд.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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