Жак Вильнев: «Уход Алонсо – огромная потеря для «Альпин». Теперь у них есть два француза во французской команде. Не вижу смысла»

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев считает, что уход из «Альпин» в «Астон Мартин» может сильно ударить по французской команде.

По словам , он не видит логики в нынешнем составе « » и двух французах:

«Думаю, в «Альпин» сильно огорчатся от того, что Алонсо больше за них не выступает. Это огромная потеря. Он действительно заставлял команду двигаться вперед. И тем самым также помогал Эстебану Окону, делал его лучше, ну и так далее. А теперь у «Альпин» есть два француза, выступающих за французскую команду, в международных соревнованиях. Не вижу смысла».

Также Вильнев поделился мнением о перспективах Алонсо в « » – команде, где одно из мест пилотов отдано сыну владельца конюшни:

«Я не знаю. Это напоминает предыдущий сценарий, когда команда приглашает чемпиона мира в определенное окружение…Но, когда они пригласили Феттеля, это был уже не тот же Феттель, что прежде, в победные времена.

Их целью было заполучить чемпиона мира, который при этом будет недостаточно быстр, и второй гонщик на его фоне будет выглядеть выгодно. Но с Алонсо так не получится.

Так что я не знаю, сработает ли это при таком балансе, какой будет атмосфера. При этом с Фернандо всегда было трудно иметь дело, когда дела начинают идти не так, как хочется ему. Мы видели это и в «Макларене», и в других местах. При этом в последнее время, даже в прошлом году, Фернандо очень хорошо отзывался о , даже когда они столкнулись в Остине. Раньше в такой ситуации Алонсо был бы в ярости.

Так что я даже не знаю – возможно, Фернандо и правда немного поумерил свой нрав и это может сработать. И если он сможет не раздражать Ланса и команду, то может помочь им двигаться вперед.

Думаю, это будет очень полезный опыт и для Ланса, ведь Фернандо невероятно опытный гонщик, настоящий боец и никогда не сдается. Это будет первый раз, когда у Ланса появится действительно быстрый напарник на пике формы. И это может пойти на пользу и ему, и команде», – рассказал Вильнев.

В «Ф-1» редкостно самоуверенный новичок: его не пугает давление и крах предшественника, командой недоволен еще до тестов