«Я никогда не говорил, что доволен восьмым местом на Гран-при Франции». Окон остался в недоумении после просмотра нового сезона Drive to Survive

Пилот « » критически оценил новый сезон сериала Drive to Survive от Netflix, посвященный событиям сезона-2022.

Окон рассказал, что уже посмотрел пятый эпизод нового сезона и остался в недоумении от того, как он был смонтирован.

В частности, Окон указал на несоответствие в приведенных переговорах по радио, которые умышленно искажали картину происходившего на самом деле.

«Нет, в целом все отражает реальные события, но очень странным образом. Например, мне показался очень странным следующий эпизод – где я финишировал восьмым на Гран-при Франции и сказал, что «ощущения у меня, как после победы».

Но я такого никогда не говорил! Вероятно, я сказал эту фразу после пятого места в Австрии или после четвертого места в Японии. Но точно не после того, как финишировал восьмым во Франции!

И вот от таких вещей ощущения очень странные. Но я полагаю, что все это часть шоу. Вряд ли нам стоит жаловаться, учитывая сотрудничество с такой популярной платформой.

Я не жалуюсь. Просто я не хочу, чтобы у людей создавалось ощущение того, будто я могу быть доволен восьмым местом! Я хочу побеждать. Я не хочу быть восьмым. Но, я полагаю, что в этом бизнесе это обычное дело», – рассказал Окон.

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