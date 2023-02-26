Если Стролл не восстановится к Гран-при Бахрейна, за «Астон Мартин» выступит Другович (The Race)
Резервный пилот «Астон Мартин» Фелипе Другович готовится выступить за команду на Гран-при Бахрейна.
По информации The Race, если Ланс Стролл все-таки не успеет восстановиться к первой гонке сезона, его заменит бразилец. Другович провел за «Астон Мартин» предсезонные тесты в Бахрейне, выступив в общей сложности в двух сессиях.
При этом в «Астон Мартин» организуют для Ланса Стролла сессию на симуляторе, чтобы оценить физическое состояние гонщика.
Со Строллом произошел несчастный случай во время велопрогулки. Предположительно, Стролл получил перелом на запястьях обеих рук. И его участие в Гран-при Бахрейна считается крайне маловероятным.
Также в прессе уже сообщалось о том, что ради помощи команды карьеру «Формуле-1» на короткое время готов возобновить Себастьян Феттель.
Стролл сломал запястье и перенес операцию. Восстановление к Гран-при Бахрейна маловероятно, если инцидент случился несколько дней назад (It.motorsport)
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