Если Стролл не восстановится к Гран-при Бахрейна, за «Астон Мартин» выступит Другович (The Race)

Теги Гран-при Бахрейна Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Фелипе Другович Авто

Резервный пилот «Астон Мартин» Фелипе Другович готовится выступить за команду на Гран-при Бахрейна.

По информации The Race, если Ланс Стролл все-таки не успеет восстановиться к первой гонке сезона, его заменит бразилец. Другович провел за «Астон Мартин» предсезонные тесты в Бахрейне, выступив в общей сложности в двух сессиях.

При этом в «Астон Мартин» организуют для Ланса Стролла сессию на симуляторе, чтобы оценить физическое состояние гонщика.

Со Строллом произошел несчастный случай во время велопрогулки. Предположительно, Стролл получил перелом на запястьях обеих рук. И его участие в Гран-при Бахрейна считается крайне маловероятным.

Также в прессе уже сообщалось о том, что ради помощи команды карьеру «Формуле-1» на короткое время готов возобновить Себастьян Феттель.

Стролл сломал запястье и перенес операцию. Восстановление к Гран-при Бахрейна маловероятно, если инцидент случился несколько дней назад (It.motorsport)

3 комментария

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buFFon
ну и правильно..
+1
0
+1
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Lordk
Неужели в качестве резервного пилота будет резервный пилот? )
+3
0
+3
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Китовик
Здравое решение
+2
0
+2
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