Алонсо проехал 270 кругов на тестах, де Врис и Сарджент в топ-3 по километражу, Норрис – худший из основных пилотов

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Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо проехал больше всех кругов на предсезонных тестах в Бахрейне.

Гонщик «Астон Мартин» намотал 270 кругов, но и провел на трассе больше времени – два дня вместо стандартных полутора. Резервный пилот команды Фелипе Другович откатал один день и стал последним по километражу.

Новички «Ф-1» Ник де Врис и Логан Сарджент попали в число лидеров, а Ландо Норрис проехал лишь 142 круга и оказался худшим из основных гонщиков.

Количество кругов на предсезонных тестах «Ф-1» 2023 года
 
1. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 270
2. Ник де Врис («Альфа Таури») – 246
3. Логан Сарджент («Уильямс») – 229
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 220
5. Кевин Магнуссен («Хаас») – 219
6. Карлос Сайнс («Феррари») – 218
7-8. Алекс Албон («Уильямс») – 210
7-8. Юки Цунода («Альфа Таури») – 210
9. Серхио Перес («Ред Булл») – 209
10. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 204
11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 202
12. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 200
13. Шарль Леклер («Феррари») – 199
14. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 196
15-16. Джордж Расселл («Мерседес») – 178
15-16. Эстебан Окон («Альпин») – 178
17. Пьер Гасли («Альпин») – 175
18. Оскар Пиастри («Макларен») – 170
19. Ландо Норрис («Макларен») – 142
20. Фелипе Другович («Астон Мартин») – 117
 

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