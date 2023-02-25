Алонсо проехал 270 кругов на тестах, де Врис и Сарджент в топ-3 по километражу, Норрис – худший из основных пилотов

Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо проехал больше всех кругов на предсезонных тестах в Бахрейне.

Гонщик «Астон Мартин» намотал 270 кругов, но и провел на трассе больше времени – два дня вместо стандартных полутора. Резервный пилот команды Фелипе Другович откатал один день и стал последним по километражу.

Новички «Ф-1» Ник де Врис и Логан Сарджент попали в число лидеров, а Ландо Норрис проехал лишь 142 круга и оказался худшим из основных гонщиков.

Количество кругов на предсезонных тестах «Ф-1» 2023 года

1. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 270

2. Ник де Врис («Альфа Таури») – 246

3. Логан Сарджент («Уильямс») – 229

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 220

5. Кевин Магнуссен («Хаас») – 219

6. Карлос Сайнс («Феррари») – 218

7-8. Алекс Албон («Уильямс») – 210

7-8. Юки Цунода («Альфа Таури») – 210

9. Серхио Перес («Ред Булл») – 209

10. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 204

11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 202

12. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 200

13. Шарль Леклер («Феррари») – 199

14. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 196

15-16. Джордж Расселл («Мерседес») – 178

15-16. Эстебан Окон («Альпин») – 178

17. Пьер Гасли («Альпин») – 175

18. Оскар Пиастри («Макларен») – 170

19. Ландо Норрис («Макларен») – 142

20. Фелипе Другович («Астон Мартин») – 117

Сводные результаты трех дней тестов «Формулы-1»: лучшее время у Переса, Алонсо – 9-й, Ферстаппен – 11-й

Финальный день тестов «Ф-1»: Леклер возглавляет пелотон, важнейшие сессии для Сайнса, Хэмилтона и Алонсо