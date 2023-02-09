«Макларен» и «Хонда» начали обсуждать потенциальное партнерство (The Race)

В 2026 году в «Формулу-1» может вернуться легендарный союз «Макларен»-«Хонда».

Две компании добились грандиозных успехов в конце 1980-х – начале 1990-х, однако сотрудничество в 2015-2017 годах оказалось крайне неудачным: «Хонда» в итоге ушла к «Ред Булл», «Макларен» начал использовать моторы « », а затем « ».

По информации The Race, «Макларен» и «Хонда» контактировали по поводу возрождения альянса в 2026 году. Японский производитель, формально покинувший «Формулу-1», поставляет силовые установки «Ред Булл» и «Альфа Таури» до конца сезона-2025, но с 2026-го австрийцы будут создавать двигатели вместе с « ».

В то же время «Хонда» подала заявку на участие в чемпионате как моторист. Компания, принимая такое решение, «с высокой вероятностью» понимала, что будет выступать в «Ф-1» не с «Ред Булл», так как коллектив из Милтон-Кейнса общался с « » еще в 2022 году. «Макларен» тоже изучает различные варианты на будущее.

Издание отмечает, что переговоры предположительно находятся «на чрезвычайно ранней стадии», и не исключает интерес к «Хонде» со стороны других независимых команд – к примеру, « ».

Также сообщается, что исполнительный директор «Макларена» рассматривает все опции и, в частности, посещал моторное подразделение «Ред Булл». Впрочем, существуют сомнения в том, что австрийцы смогут обеспечивать силовыми установками третью команду (в дополнение к основному коллективу и « »).

Если « » решит расстаться с «Мерседесом», еще одним вариантом станет взаимодействие с «Ауди». Фирма из Баварии приходит в «Ф-1» в 2026-м и покупает « », который возглавляет экс-руководитель «Макларена» Андреас Зайдль. « » пыталась приобрести «Макларен» – команда отказала, однако возможность поставки моторов остается.

Все моторы для «Ф-1» 2023-го готовы и заведены. Чей рев вам нравится больше всех?

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