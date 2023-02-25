Льюис Хэмилтон: «У нового болида «Мерседеса» остались с 2022-го ограничения, связанные с балансом»

Теги Льюис Хэмилтон тесты Формула-1 Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Льюис Хэмилтон рассказал о сложностях с новым болидом «Мерседеса».

Семикратный чемпион «Формулы-1» прокомментировал поведение машины на предсезонных тестах в Бахрейне.

«Остались некоторые ограничения, связанные с балансом, которые были в прошлом году. Мы над ними работаем.

Сложно подвести итоги. Думаю, мы провели пару трудных дней. Особенно тяжело было вчера. В первый день ощущения были не особо плохими, но вчера возникли проблемы. Полагаю, сегодня у Джорджа [Расселла] более нормальное утро – как в первый день.

Через полчаса мне нужно садиться в машину. Надеюсь, ощущения будут лучше», – сказал Льюис в перерыве между утренней и дневной сессией субботы.

В то же время Хэмилтон отметил, что не страдает от галопирования:

«Прямо сейчас галопирования фактически нет. Это огромный шаг вперед. Приятно наконец пилотировать без подскоков. Но есть скрытые вещи, над которыми мы еще работаем».

За ходом заездов можно следить на странице нашего онлайна:

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3 комментария

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Brigande
Видимо что-то фундаментальное по аэродинамике . Может не обеспечивает стабильную прижимную силу , например где- то поток срывается на долю секунду , а потом вновь обретает прижим , и именно в этот момент машина становится нервной , требующая корректировок , следовательно потеря времени .
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Merzus21
наконец то здравая оценка без восхвалений
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Великий Алонсо
Попёрло нытье от превозмогателя, даже сезон не успел начаться, и это на Мерседесе, в топ-команде. Его бы в Хаас на сезончик, скулил бы постоянно
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