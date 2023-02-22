«Макларен» может перейти на двигатели «Ред Булл» в 2026 году (Independent)
В «Макларене» рассматривают возможность перехода на использование двигателей «Ред Булл».
В данный момент «Ред Булл» сотрудничает с «Хондой», занимаясь развитием собственного моторного подразделения. С 2026 года «Ред Булл» получит статус поставщика двигателей, разрабатывая силовые установки совместно с «Фордом».
По информации Independent, исполнительный директор «Макларена» Зак Браун в феврале приезжал на базу «Ред Булл» в Милтон-Кейнс. Позже информацию о визите Брауна подтвердил изданию официальный представитель «Ред Булл».
Нынешняя сделка между «Мерседесом» и «Маклареном» на поставку двигателей рассчитана до конца 2025 года.
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