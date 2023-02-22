«Макларен» может перейти на двигатели «Ред Булл» в 2026 году (Independent)

Теги Макларен Ред Булл Форд Формула-1 Мерседес Зак Браун Авто

В «Макларене» рассматривают возможность перехода на использование двигателей «Ред Булл».

В данный момент «Ред Булл» сотрудничает с «Хондой», занимаясь развитием собственного моторного подразделения. С 2026 года «Ред Булл» получит статус поставщика двигателей, разрабатывая силовые установки совместно с «Фордом».

По информации Independent, исполнительный директор «Макларена» Зак Браун в феврале приезжал на базу «Ред Булл» в Милтон-Кейнс. Позже информацию о визите Брауна подтвердил изданию официальный представитель «Ред Булл».

Нынешняя сделка между «Мерседесом» и «Маклареном» на поставку двигателей рассчитана до конца 2025 года.

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7 комментариев

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Paninaro
Прости, Рон, мы всё просрали...
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Dmitry Pasyutin
Была же новость что Браун контактировал с каждым производителем двигателей
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WINWOLF
Это же бессмысленно, лучше уж Хонда.
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Mr.Alien
Чем их Мерседес не устраивает?
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Посторонним В
Скажите Заку, что перестановка кроватей проблемы не решит.
+3
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Мадина Уйгурова
Ответ hypnotoad94
Макларен-Ред Булл... не, спасибо, странно звучит)
Макларен Форд будет
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hypnotoad94
Макларен-Ред Булл... не, спасибо, странно звучит)
+5
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+5
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