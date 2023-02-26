Гельмут Марко о возможной продаже «Альфа Таури»: «Подобные решения всегда остаются за акционерами. Мы не комментируем слухи»

Теги Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Гельмут Марко Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал информацию о возможной продаже команды «Альфа Таури».

Ранее сообщалось, что новое руководство компании «Ред Булл» не очень довольно нынешней рабочей моделью и рассматривает либо продажу «Альфа Таури», либо перемещение базы и всех сотрудников в Великобританию для оптимизации рабочего процесса.

«Как правило, мы стараемся не комментировать слухи. Понятно, что в «Альфа Таури» не могут быть довольны результатами прошлого сезона и девятым местом в Кубке конструкторов. Однако подобные решения всегда остаются за акционерами. Мы не будем детально комментировать эти слухи.

Конечно, всегда нужно думать о том, как можно повысить эффективность работы. Если одна ваша команда выигрывает чемпионат, а вторая финиширует девятой – значит, синергия работает не лучшим образом.

И такой результат в целом нельзя считать удовлетворительным. Как настоящие бизнесмены, наши акционеры примут верное решение», – рассказал Марко.

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3 комментария

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Lestyv
Судя по аккуратным формулировкам обычно резкого Марко, решение принято, и скоро у нас будет новая команда))
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S.Graf
Это должны были сделать не акционеры, а ФИА с ФОМ. Окончательное решение телячьего вопроса уже лет 10 как назрело :о)
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GenBardak
Берём японца для ублажения мотористов, ему в пару деморализованного середняка, а потом удивляемся девятому месту.
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