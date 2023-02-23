Стролл сломал запястье и перенес операцию. Восстановление к Гран-при Бахрейна маловероятно, если инцидент случился несколько дней назад (It.motorsport)

Стали известны подробности инцидента, участником которого стал .

Гонщик «Астон Мартин» пропускает предсезонные тесты «Формулы-1». Команда сообщила, что канадец пострадал во время велопрогулки.

По информации It.motorsport.com, Стролл получил перелом запястья, когда тренировался в Малаге. Утверждается, что Ланса доставили в Барселону, где он перенес операцию, которую провел Хавьер Мир. Доктор Мир известен в мире автоспорта: он оперировал шестикратного чемпиона MotoGP Марка Маркеса.

Неизвестной остается дата инцидента. Если авария состоялась непосредственно перед тестами, выступление Стролла на Гран-при Бахрейна (3-5 марта) «маловероятно», пишет издание. «Астон Мартин» сообщил о случившемся 20 февраля.

Но не исключено, что инцидент произошел еще в начале февраля. В таком случае у Ланса есть шанс восстановиться к первой гонке сезона.

«Команда готова к любому сценарию, что подтверждается участием [резервного пилота] Фелипе Друговича в тестовой программе», – заключают журналисты.

Другович проведет предсезонные тесты «Ф-1» за «Астон Мартин» вместо Стролла

Фелипе Другович: «Я и Вандорн готовы заменить Стролла на Гран-при Бахрейна – решение за «Астон Мартин»