Стролл сломал запястье и перенес операцию. Восстановление к Гран-при Бахрейна маловероятно, если инцидент случился несколько дней назад (It.motorsport)
Стали известны подробности инцидента, участником которого стал Ланс Стролл.
Гонщик «Астон Мартин» пропускает предсезонные тесты «Формулы-1». Команда сообщила, что канадец пострадал во время велопрогулки.
По информации It.motorsport.com, Стролл получил перелом запястья, когда тренировался в Малаге. Утверждается, что Ланса доставили в Барселону, где он перенес операцию, которую провел Хавьер Мир. Доктор Мир известен в мире автоспорта: он оперировал шестикратного чемпиона MotoGP Марка Маркеса.
Неизвестной остается дата инцидента. Если авария состоялась непосредственно перед тестами, выступление Стролла на Гран-при Бахрейна (3-5 марта) «маловероятно», пишет издание. «Астон Мартин» сообщил о случившемся 20 февраля.
Но не исключено, что инцидент произошел еще в начале февраля. В таком случае у Ланса есть шанс восстановиться к первой гонке сезона.
«Команда готова к любому сценарию, что подтверждается участием [резервного пилота] Фелипе Друговича в тестовой программе», – заключают журналисты.
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