Стролл сломал запястье и перенес операцию. Восстановление к Гран-при Бахрейна маловероятно, если инцидент случился несколько дней назад (It.motorsport)

Теги Гран-при Бахрейна тесты Формула-1 чемпионат мира MotoGP Формула-1 Астон Мартин Марк Маркес Ланс Стролл Здоровье Фелипе Другович Авто

Стали известны подробности инцидента, участником которого стал Ланс Стролл.

Гонщик «Астон Мартин» пропускает предсезонные тесты «Формулы-1». Команда сообщила, что канадец пострадал во время велопрогулки.

По информации It.motorsport.com, Стролл получил перелом запястья, когда тренировался в Малаге. Утверждается, что Ланса доставили в Барселону, где он перенес операцию, которую провел Хавьер Мир. Доктор Мир известен в мире автоспорта: он оперировал шестикратного чемпиона MotoGP Марка Маркеса.

Неизвестной остается дата инцидента. Если авария состоялась непосредственно перед тестами, выступление Стролла на Гран-при Бахрейна (3-5 марта) «маловероятно», пишет издание. «Астон Мартин» сообщил о случившемся 20 февраля.

Но не исключено, что инцидент произошел еще в начале февраля. В таком случае у Ланса есть шанс восстановиться к первой гонке сезона.

«Команда готова к любому сценарию, что подтверждается участием [резервного пилота] Фелипе Друговича в тестовой программе», – заключают журналисты.

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7 комментариев

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priz
Быстро прилетела карма за Феттеля. Быть может образумится товарищ и не будет строить из себя альфа-самца, а спокойно станет вторым номером в команде. Внутрикомандная борьба Сэба и Стролла, как и Окона с Алонсо не красила обоих молодых гонщиков в том году, за их гонор местами было стыдно.
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Дмитрий Фурсов
Зовите Феттеля назад, там кажется наконец-то достойная машина получилась
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Совесть Черданцева
Скорейшего выздоровления Лэнсу
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Федор Раскевич
Ответ TravenS
Алонсо на опыте подсказал механикам, как ломать болиды, и пилотам, как попадать в аварии на велосипеде)
Да-да) привнёс так сказать ауру неожиданностей
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Влад Буся
Дайте ему руль Кубицы.
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Мистер Уайт
На велике Стролл гоняет так же плохо, как и на болиде. Будет интересно посмотреть на Друговича хотя бы в одной гонке.
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TravenS
Алонсо на опыте подсказал механикам, как ломать болиды, и пилотам, как попадать в аварии на велосипеде)
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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