Формула-1. Тесты. Бахрейн. 3-й день. Леклер лидирует после утренней сессии, Расселл – 2-й, Другович – 3-й
В Бахрейне завершилась утренняя сессия третьего дня предсезонных тестов «Формулы-1».
Лучшее время показал пилот «Феррари» Шарль Леклер, опередивший Джорджа Расселла из «Мерседеса» и резервного гонщика «Астон Мартин» Фелипе Другович.
За ходом тестов можно следить на странице нашего онлайна:
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Формула-1
Предсезонные тесты
Международный автодром Бахрейна
25 февраля 2023 года
3-й день
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.31,024 (67 кругов)
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,418 (83)
3. Фелипе Другович («Астон Мартин») +1,051 (77)
4. Серхио Перес («Ред Булл») +1,435 (69)
5. Пьер Гасли («Альпин») +1,738 (56)
6. Алекс Албон («Уильямс») +1,769 (53)
7. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2,305 (77)
8. Оскар Пиастри («Макларен») +2,631 (44)
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +5,830 (72)
10. Ник де Врис («Альфа Таури») +7,220 (87)
Расселл, Другович и Албон показали лучшие времена на шинах C5, Леклер – на C4, остальные – на C3.
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