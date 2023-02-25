Формула-1. Тесты. Бахрейн. 3-й день. Леклер лидирует после утренней сессии, Расселл – 2-й, Другович – 3-й

В Бахрейне завершилась утренняя сессия третьего дня предсезонных тестов «Формулы-1».

Лучшее время показал пилот «Феррари» Шарль Леклер, опередивший Джорджа Расселла из «Мерседеса» и резервного гонщика «Астон Мартин» Фелипе Другович.

За ходом тестов можно следить на странице нашего онлайна:

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Формула-1

Предсезонные тесты

Международный автодром Бахрейна

25 февраля 2023 года

3-й день

1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.31,024 (67 кругов)

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,418 (83)

3. Фелипе Другович («Астон Мартин») +1,051 (77)

4. Серхио Перес («Ред Булл») +1,435 (69)

5. Пьер Гасли («Альпин») +1,738 (56)

6. Алекс Албон («Уильямс») +1,769 (53)

7. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2,305 (77)

8. Оскар Пиастри («Макларен») +2,631 (44)

9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +5,830 (72)

10. Ник де Врис («Альфа Таури») +7,220 (87)

Расселл, Другович и Албон показали лучшие времена на шинах C5, Леклер – на C4, остальные – на C3.