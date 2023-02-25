Технический директор «Ф-1» о величии Ферстаппена: «Рано говорить. Посмотрим на Макса не в таком хорошем болиде»

не считает, что пора причислять к величайшим.

Пилот «Ред Булл» выиграл последние два чемпионата «Формулы-1». Тем не менее, технический директор серии не уверен, что Ферстаппен станет одним из самых выдающихся гонщиков в истории.

«Полагаю, рано об этом говорить. В прошлом году он выступил просто превосходно, но и соперники отвалились, не так ли? В начале сезона « » боролась, чего не скажешь о финише. Не столько из-за неконкурентоспособности – скорость была очень хорошей, однако из-за ошибок и тактических решений Макс оказался в прекрасном положении. Не поймете меня неправильно, я не принижаю его абсолютно потрясающие пилотаж и мастерство.

Но подождем еще несколько лет и посмотрим на Макса не в таком хорошем болиде. На мой взгляд, великим является гонщик, способный выжимать из машины скорость, которой она на самом деле не обладает», – заявил специалист в эфире Sky Sports.

Симондс также высказался о величайшем пилоте всех времен:

«Это сложный вопрос. Я работал с великими гонщиками: с Сенной, [ ] Шумахером, . Пожалуй, величайший пилот гонялся до моего времени, в ранний период «Формулы-1». Те парни были просто героями».

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