Технический директор «Ф-1» о величии Ферстаппена: «Рано говорить. Посмотрим на Макса не в таком хорошем болиде»

Теги Айртон Сенна Михаэль Шумахер Феррари Фернандо Алонсо Ред Булл Пэт Симондс Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Пэт Симондс не считает, что Макса Ферстаппена пора причислять к величайшим.

Пилот «Ред Булл» выиграл последние два чемпионата «Формулы-1». Тем не менее, технический директор серии не уверен, что Ферстаппен станет одним из самых выдающихся гонщиков в истории.

«Полагаю, рано об этом говорить. В прошлом году он выступил просто превосходно, но и соперники отвалились, не так ли? В начале сезона «Феррари» боролась, чего не скажешь о финише. Не столько из-за неконкурентоспособности – скорость была очень хорошей, однако из-за ошибок и тактических решений Макс оказался в прекрасном положении. Не поймете меня неправильно, я не принижаю его абсолютно потрясающие пилотаж и мастерство.

Но подождем еще несколько лет и посмотрим на Макса не в таком хорошем болиде. На мой взгляд, великим является гонщик, способный выжимать из машины скорость, которой она на самом деле не обладает», – заявил специалист в эфире Sky Sports.

Симондс также высказался о величайшем пилоте всех времен:

«Это сложный вопрос. Я работал с великими гонщиками: с Сенной, [Михаэлем] Шумахером, Алонсо. Пожалуй, величайший пилот гонялся до моего времени, в ранний период «Формулы-1». Те парни были просто героями».

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19 комментариев

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Grigpar
Ответ Фанат спорта01
да ферстаппен силён,но насколько мы не знаем. Чеко даже не уровень боттаса. а ещё у нас есть пример Феттеля который в Ред булле казался непобедимым,а в феррари не справился даже 20-летним пацаном.
Только вот эти примеры не имеют отношение к Ферстаппену, т.к. у него все идет по восходящей. Он уже победил доминаторов (Хэмильтона/Мерседес) в 2021 году. Это была не самовозная победа, а тяжелая и добытая под серьезным прессингом со всех сторон.
В 2022-м его уровень не упал. Просто соперники слились.
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Фанат спорта01
Ответ Grigpar
Тогда дал бы расшифровку такому понятию как величие на всякий случай, а именно, что речь не про титулы, ведь у того же Алонсо или Сенны их всего 2 и 3 соответственно. Если речь о признании мастерства или скорости, то очевидно, что Ферстаппен сверхскоростной пилот и один из лучших в истории по этому показателю. Он уже себя вписал в нее. И заряженности на победу ему не занимать тоже, 2021 год тому подтверждение. Может нет величия, т.к. его история не закончена, но есть точно признание.
да ферстаппен силён,но насколько мы не знаем.
Чеко даже не уровень боттаса.
а ещё у нас есть пример Феттеля который в Ред булле казался непобедимым,а в феррари не справился даже 20-летним пацаном.
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ffmp
Ответ V12twinturbo
Так в 21-м уже смотрели
Ага, отрывы в некоторых гран-при по +20 сек от второго место, не быстрейшие) Может еще 22-й тоже причитаете, чисто на скиле взял сезон
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Ева без Адама
Ответ Merzus21
все, слезающие с ньюивозок всегда теряют лоск. Феттель, Рик.
Никто их слезать не заставлял
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うちはイタチ
Ответ Анатолий Зубков
Всё по делу. Настрогать титулы на самовозе - это не признак величия.
то есть Шумахер, Феттель, Алонсо - не великие? что за вздор
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& Drew
Пэт несомненно имеет ввиду что понятия мастерство и пилотаж еще не являются "тем" мастерством пилотажа которым отличаются великие пилоты.
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Дмитрий Фурсов
Можно было в 2016-2020 посмотреть
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Grigpar
Тогда дал бы расшифровку такому понятию как величие на всякий случай, а именно, что речь не про титулы, ведь у того же Алонсо или Сенны их всего 2 и 3 соответственно.
Если речь о признании мастерства или скорости, то очевидно, что Ферстаппен сверхскоростной пилот и один из лучших в истории по этому показателю. Он уже себя вписал в нее. И заряженности на победу ему не занимать тоже, 2021 год тому подтверждение.
Может нет величия, т.к. его история не закончена, но есть точно признание.
+5
0
+5
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Merzus21
все, слезающие с ньюивозок всегда теряют лоск. Феттель, Рик.
+2
-3
-1
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Великий Алонсо
Пожалуй величайший гонщик в истории это Фернандо Алонсо. На вёдрах выжимает 200%, Хэмилтон всю карьеру на самовозах.
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-7
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Великий Алонсо
Ответ V12twinturbo
Так в 21-м уже смотрели
В 21 году РБ был одним из 2 быстрейших болидов
+1
-1
0
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Lestyv
Так смотрели же уже, несколько лет. Все было понятно. Или чувак только посмотрел Drive 2 Survive за прошлый год и этим знания об Ф1 заканчиваются?
+5
-2
+3
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Дмитрий Литвинов
Ответ V12twinturbo
Так в 21-м уже смотрели
Ну... может Пэт Симондс не смотрел F1 в 21-м году.))) Или не считает победу над Хэмилтоном чем-то выдающимся.
+5
-3
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Антон Якимцев
Так величайший пилот или бесстрашный герой, это два разных подхода/времени/человека, Пэт.
+2
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V12twinturbo
Ответ Анатолий Зубков
Всё по делу. Настрогать титулы на самовозе - это не признак величия.
Признак величия гонщика и команды - переломить ситуацию по ходу сезона, и не лажать как Феррари (говорю с грустью как фан Феррари)
+6
-1
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Мария Голденштерн
Посмотрим на сИра не в таком хорошем болиде... Хотя постойте.
+9
-1
+8
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V12twinturbo
Так в 21-м уже смотрели
+11
-6
+5
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Анатолий Зубков
Всё по делу. Настрогать титулы на самовозе - это не признак величия.
+2
-8
-6
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Ева без Адама
Правильно, не нужно Макса перехваливать, он еще не все рекорды перебил.
+2
0
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