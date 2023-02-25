Технический директор «Ф-1» о величии Ферстаппена: «Рано говорить. Посмотрим на Макса не в таком хорошем болиде»
Пэт Симондс не считает, что Макса Ферстаппена пора причислять к величайшим.
Пилот «Ред Булл» выиграл последние два чемпионата «Формулы-1». Тем не менее, технический директор серии не уверен, что Ферстаппен станет одним из самых выдающихся гонщиков в истории.
«Полагаю, рано об этом говорить. В прошлом году он выступил просто превосходно, но и соперники отвалились, не так ли? В начале сезона «Феррари» боролась, чего не скажешь о финише. Не столько из-за неконкурентоспособности – скорость была очень хорошей, однако из-за ошибок и тактических решений Макс оказался в прекрасном положении. Не поймете меня неправильно, я не принижаю его абсолютно потрясающие пилотаж и мастерство.
Но подождем еще несколько лет и посмотрим на Макса не в таком хорошем болиде. На мой взгляд, великим является гонщик, способный выжимать из машины скорость, которой она на самом деле не обладает», – заявил специалист в эфире Sky Sports.
Симондс также высказался о величайшем пилоте всех времен:
«Это сложный вопрос. Я работал с великими гонщиками: с Сенной, [Михаэлем] Шумахером, Алонсо. Пожалуй, величайший пилот гонялся до моего времени, в ранний период «Формулы-1». Те парни были просто героями».
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В 2022-м его уровень не упал. Просто соперники слились.
Чеко даже не уровень боттаса.
а ещё у нас есть пример Феттеля который в Ред булле казался непобедимым,а в феррари не справился даже 20-летним пацаном.
Если речь о признании мастерства или скорости, то очевидно, что Ферстаппен сверхскоростной пилот и один из лучших в истории по этому показателю. Он уже себя вписал в нее. И заряженности на победу ему не занимать тоже, 2021 год тому подтверждение.
Может нет величия, т.к. его история не закончена, но есть точно признание.