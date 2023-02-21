Тед Кравиц: «Мерседес» готовит второй болид в стиле «Ред Булл» или «Феррари»

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Тед Кравиц сообщил, что «Мерседес» может сменить концепцию болида по ходу сезона-2023.

Машина W14 с минималистичными понтонами стала продолжением идей сезона-2022. По словам журналиста Sky Sports, «Мерседес» готовит и другой вариант.

«Команда дала последний шанс своей большой идее, которая провалилась в прошлом году. Но я считаю, что в производстве «План Б». Если возникнет необходимость, в середине сезона команда перейдет на «План Б» в стиле «Ред Булл» или «Феррари».

В данный момент «Мерседес» думает, что справился с прошлогодними проблемами, и по-прежнему верит в уникальную аэродинамику с очень узкими боковыми понтонами. Команда не ожидает быстрых результатов, но, полагаю, сезон без трех или четырех побед станет разочарованием», – сказал Кравиц.

Тед ответил на вопрос, почему «Мерседес» все еще в процессе исправления ошибок:

«Насколько я понимаю, команда готовит больше деталей. Есть обновления к началу европейского сезона, и они должны сработать. Но, возможно, показатели в итоге окажутся совершенно неверными».

Такая форма машины утопила «Мерседесу» прошлый сезон, а ее сохранили. Потому что в теории это прорыв

В «Ф-1» вдруг почернели все машины. Как это их ускоряет? Неужели другого способа нет?

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