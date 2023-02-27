Команды «Ф-1» намерены повысить взнос для новых участников как минимум втрое – до $600 млн (Autosport)

Планы « » по созданию команды «Формулы-1» могут оказаться под угрозой.

Десять нынешних коллективов «Ф-1» стремятся к тому, чтобы взнос для новых участников составил по меньшей мере 600 миллионов долларов, утверждают источники Autosport. Один из руководителей команд сообщил, что данная величина – минимальная из рассматриваемых, сумма может вырасти еще сильнее. В данный момент взнос составляет 200 миллионов.

В последние дни появилась информация о возможной продаже «Альфа Таури». Одним из потенциальных покупателей считается «Андретти». Вероятное повышение стартового взноса может сделать вариант с покупкой коллектива из Фаэнцы более привлекательным.

По всей видимости, « » запросит у «Андретти» больше 600 миллионов за «Альфа Таури». В то же время американцы получат неплохую основу для старта в «Ф-1» в виде базы в Италии и аэродинамического подразделения в Великобритании и будут освобождены от уплаты взноса.

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Гельмут Марко о возможной продаже «Альфа Таури»: «Подобные решения всегда остаются за акционерами. Мы не комментируем слухи»