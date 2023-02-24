Формула-1. Тесты. Бахрейн. 2-й день. Сайнс лидирует после утренней сессии, Сарджент – 2-й, Алонсо – 3-й
В Бахрейне проходит второй день предсезонных тестов «Формулы-1».
Лучшее время по итогам утренней сессии показал Карлос Сайнс («Феррари»).
За ходом тестов можно следить на странице онлайна Sports.ru:
Второй день тестов «Ф-1»: последняя сессия Ферстаппена, безлимит для Алонсо, утро для Хэмилтона
Формула-1
Предсезонные тесты
Международный автодром Бахрейна
24 февраля 2023 года
2-й день
Итоги утренней сессии
1. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.32,468 (70 кругов)
2. Логан Сарджент («Уильямс») +0,063 (74)
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,483 (64)
4. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +0,684 (43)
5. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,956 (67)
6. Эстебан Окон («Альпин») +1,004 (49)
7. Серхио Перес («Ред Булл») +1,265 (76)
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,468 (72)
9. Ландо Норрис («Макларен») +3,036 (65)
10. Юки Цунода («Альфа Таури») +3,222 (85)
Сайнс с3
Уильям с5
Алонсо с3