Формула-1. Тесты. Бахрейн. 2-й день. Сайнс лидирует после утренней сессии, Сарджент – 2-й, Алонсо – 3-й

В Бахрейне проходит второй день предсезонных тестов «Формулы-1».

Лучшее время по итогам утренней сессии показал Карлос Сайнс («Феррари»).

За ходом тестов можно следить на странице онлайна Sports.ru:

Второй день тестов «Ф-1»: последняя сессия Ферстаппена, безлимит для Алонсо, утро для Хэмилтона

Формула-1

Предсезонные тесты

Международный автодром Бахрейна

24 февраля 2023 года

2-й день

Итоги утренней сессии

1. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.32,468 (70 кругов)

2. Логан Сарджент («Уильямс») +0,063 (74)

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,483 (64)

4. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +0,684 (43)

5. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,956 (67)

6. Эстебан Окон («Альпин») +1,004 (49)

7. Серхио Перес («Ред Булл») +1,265 (76)

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,468 (72)

9. Ландо Норрис («Макларен») +3,036 (65)

10. Юки Цунода («Альфа Таури») +3,222 (85)