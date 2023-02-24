Формула-1. Тесты. Бахрейн. 2-й день. Сайнс лидирует после утренней сессии, Сарджент – 2-й, Алонсо – 3-й

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В Бахрейне проходит второй день предсезонных тестов «Формулы-1».

Лучшее время по итогам утренней сессии показал Карлос Сайнс («Феррари»).

За ходом тестов можно следить на странице онлайна Sports.ru:

Второй день тестов «Ф-1»: последняя сессия Ферстаппена, безлимит для Алонсо, утро для Хэмилтона

Формула-1
Предсезонные тесты
Международный автодром Бахрейна
24 февраля 2023 года
2-й день
Итоги утренней сессии
 
1. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.32,468 (70 кругов)
2. Логан Сарджент («Уильямс») +0,063 (74)
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,483 (64)
4. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +0,684 (43)
5. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,956 (67)
6. Эстебан Окон («Альпин») +1,004 (49)
7. Серхио Перес («Ред Булл») +1,265 (76)
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,468 (72)
9. Ландо Норрис («Макларен») +3,036 (65)
10. Юки Цунода («Альфа Таури») +3,222 (85)

5 комментариев

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Brigande
Ферстаппен на Уильямсе отдоминирует чемпионат , так и запишем )
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Luca di Montezemolo
Ну что как я понимаю мерс по жаре не едет. Проблемы с балансом на 2 дне тестов.......... бывает с каждым, правда не понятно когда мерс поставит новое заднее крыло, я так и не понял готово оно или будет только к гонке, пока стоит прошлогоднее прямо скажу дурацкое. Далее не понятно чего ожидать примерно к Баку, легкой эволюции понтонов или понтоны в стиле звездолёта ньюи.
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Бехруз Каримов
Админ кто на каких шини?
Сайнс с3
Уильям с5
Алонсо с3
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Grigpar
Время Уильямс отрезвляет. :)
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Анатолий Зубков
Феррари и Уильямс впереди. Для ностальгирующих прям Бальзам на душу.
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