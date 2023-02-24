Гельмут Марко: «Удивлен, что у «Феррари» еще проявляется эффект подпрыгивания болида»

Теги Феррари Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Мерседес Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подвел итоги первого дня предсезонных тестов в Бахрейне, отметив, что команда осталась довольна проделанной работой.

«То, что в этом году мы так рано закончили работу над новой машиной и что пока все идет ну очень гладко – почти что пугает. Но пока все и правда работает отлично, все пошло хорошо с самого начала. Пока мы очень довольны. Думаю, что по сравнению со стартом предыдущего сезона сейчас наши позиции заметно прочнее.

При этом я думаю, что конкуренты будут ближе. У них обоих («Феррари» и «Мерседеса») есть свои проблемы, но я полагаю, что с опытом они смогут эти проблемы решить.

Я удивлен, что у «Феррари» еще проявляется эффект подпрыгивания болида. Мы этого не ожидали. «Мерседес» же выглядит немного беспокойно. Хотя это в любом случае был лишь первый день тестов», – рассказал Марко.

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