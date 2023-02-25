Формула E. Кейптаун. Да Кошта выиграл гонку, Вернь – 2-й, Кэссиди – 3-й, Верляйн сошел

Антониу Феликс да Кошта выиграл гонку «Формулы E» в Кейптауне.

Гонщик «Порше» обогнал Жана-Эрика Верня из «Пенске» на предпоследнем круге и одержал победу, а третье место занял представитель «Энвижн» Ник Кэссиди. Пилот «Ниссана» Саша Фенестраз, стартовавший с поула и претендовавший на подиум, попал в аварию незадолго до финиша.

Лидир чемпионата Паскаль Верляйн («Порше») сошел на первом круге после того, как врезался в Себастьяна Буэми («Энвижн»). Конкурент Верляйна из «Андретти» Джейк Деннис получил штраф и тоже не заработал очки, финишировав 13-м.

Этап 5

Кейптаун, ЮАР

25 февраля 2023 года

Гонка

1. Антониу Феликс да Кошта («Порше») – 32 круга

2. Жан-Эрик Вернь («Пенске») +0,281

3. Ник Кэссиди («Энвижн») +1,808

4. Рене Раст («Макларен») +2,208

5. Себастьян Буэми («Энвижн») +2,656

6. Дэн Тиктум («Нио») +3,209

7. Стоффель Вандорн («Пенске») +4,210

8. Норман Нато («Ниссан») +8,582

9. Андре Лоттерер («Андретти») +8,755

10. Джейк Хьюз («Макларен») +10,475

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Паскаль Верляйн – 80 очков

2. Джейк Деннис – 62

3. Жан-Эрик Вернь – 50

4. Антониу Феликс да Кошта – 46

5. Ник Кэссиди – 43

Формула E. Вернь выиграл гонку в Хайдарабаде, Кэссиди – 2-й, да Кошта – 3-й, Верляйн – 4-й