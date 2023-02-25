Формула E. Кейптаун. Да Кошта выиграл гонку, Вернь – 2-й, Кэссиди – 3-й, Верляйн сошел
Антониу Феликс да Кошта выиграл гонку «Формулы E» в Кейптауне.
Гонщик «Порше» обогнал Жана-Эрика Верня из «Пенске» на предпоследнем круге и одержал победу, а третье место занял представитель «Энвижн» Ник Кэссиди. Пилот «Ниссана» Саша Фенестраз, стартовавший с поула и претендовавший на подиум, попал в аварию незадолго до финиша.
Лидир чемпионата Паскаль Верляйн («Порше») сошел на первом круге после того, как врезался в Себастьяна Буэми («Энвижн»). Конкурент Верляйна из «Андретти» Джейк Деннис получил штраф и тоже не заработал очки, финишировав 13-м.
Этап 5
Кейптаун, ЮАР
25 февраля 2023 года
Гонка
1. Антониу Феликс да Кошта («Порше») – 32 круга
2. Жан-Эрик Вернь («Пенске») +0,281
3. Ник Кэссиди («Энвижн») +1,808
4. Рене Раст («Макларен») +2,208
5. Себастьян Буэми («Энвижн») +2,656
6. Дэн Тиктум («Нио») +3,209
7. Стоффель Вандорн («Пенске») +4,210
8. Норман Нато («Ниссан») +8,582
9. Андре Лоттерер («Андретти») +8,755
10. Джейк Хьюз («Макларен») +10,475
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Паскаль Верляйн – 80 очков
2. Джейк Деннис – 62
3. Жан-Эрик Вернь – 50
4. Антониу Феликс да Кошта – 46
5. Ник Кэссиди – 43
Формула E. Вернь выиграл гонку в Хайдарабаде, Кэссиди – 2-й, да Кошта – 3-й, Верляйн – 4-й
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