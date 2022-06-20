Победа Ферстаппена под атаками Сайнса, прорыв Леклера с 19-го места, историческая квалификация и штраф Алонсо и другие события Гран-при Канады

Sports.ru представляет дайджест Гран-при Канады «Формулы-1» и других гоночных событий недели.

1. Ферстаппен выиграл гонку, отбившись от атак Сайнса на последних кругах, Хэмилтон финишировал третьим. Макс оказался лучшим и в квалификации.

2. Гонщиком дня признали Леклера, стартовавшего 19-м после замены мотора и прорвавшегося на пятое место. Шарля вряд ли утешил приз от болельщиков: за последние шесть этапов он потерял 95 очков по отношению к Ферстаппену.

3. Алонсо стал героем дождевой квалификации, впервые с 2012 года забравшись на первый ряд решетки. Испанец – второй гонщик в XXI веке после Михаэля Шумахера, стартовавший из топ-2 после 40 лет.

В гонке Фернандо испытывал трудности со стратегией и мотором, схватил штраф за жесткую оборону против Боттаса и завершил этап лишь девятым.

4. Шумахер был близок к очкам после старта с шестой позиции, но сошел из-за технических проблем, Цунода разбил болид на выезде с пит-лейн, а Перес попал в аварию в квалификации и закончил гонку из-за поломки.

5. ФИА заставит команды предпринимать меры в случае слишком сильного подскакивания болида. Ферстаппен разочарован технической директивой, принятой «из-за жалоб одной команды», его босс Марко назвал действия Федерации «полной чушью». Леклер опасается, что усилия «Феррари» потрачены впустую, Расселл, Гасли и Перес поддержали ФИА.

6. Канадский политик атаковала Феттеля за шлем против разработки нефтяных песков. «Да, я лицемер» – ответил Себ, посетовав, что критики переходят на личности. «Ф-1» и «Астон Мартин», как сообщается, не понравился шлем четырехкратного чемпиона.

7. Трансферные новости: Гасли останется в «Альфа Таури» в 2023-м, руководитель «Альпин» подтвердил переход Пиастри в «Ф-1», слухи о замене Шумахера на Джовинацци.

8. Хэмилтон пожертвовал почти $25 млн на благотворительность в 2022 году.

⏱️ Хроника Гран-при: Ферстаппен отбился от Сайнса и выиграл Гран-при Канады. Хэмилтон наконец-то на подиуме

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Канады

🏍️ Мотогонки:

Куартараро выиграл Гран-при Германии MotoGP, Зарко и Миллер на подиуме, Баньяя победил в квалификации и сошел в гонке.

Главные цитаты:

Шарль Леклер: «Гомосексуальность – абсолютно нормальная вещь. У меня есть друзья-геи»

Никита Мазепин: «Результаты Шумахера говорят сами за себя»

Президент РАФ о Гран-при России в будущем: «Одному богу известно. Поддерживаем контакт с ФИА»

Ральф Шумахер: «Хэмилтон пока главный неудачник этого сезона»

Тото Вольфф: «Руководители команд манипулируют словами гонщиков, ведут политические игры. Это лицемерие»

🔔 Гонки в ближайшие недели:

1. Гран-при Великобритании «Ф-1» (1-3 июля).

2. Гран-при Нидерландов MotoGP (24-26 июня).

3. Ралли Кении WRC (23-26 июня).

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