«Да, я лицемер». Феттель ответил политикам, которые «переходят на личности» в вопросах экологии

Пилот «Астон Мартин» ответил политикам, атакующим его взгляды на защиту окружающей среды.

Министр энергетики канадской провинции Альберта Соня Савэдж назвала четырехкратного чемпиона «Формулы-1» «лицемером» за шлем для Гран-при Канады против разработки нефтяных песков. Савэдж сделала упор на том, что титульным спонсором является нефтегазовый гигант Saudi Aramco. В схожем ключе о Феттеле высказались и другие региональные фигуры из Альберты.

«Меня слегка разочаровывает, что политики переходят на личности. Вопрос касается не меня, а общей картины.

Да, я лицемер, потому что зарабатываю на жизнь тем, что я люблю. У всех разные увлечения, и так я в каком-то смысле создаю свое полотно.

Существуют решения, которые сделают будущее более «зеленым» и не зависящим от ископаемого топлива, и перспективы многообещающие. Расстраивает, что мы переходим на личности и не учитываем всю ситуацию. Важно донести месседж: необходимо избавляться от ископаемого топлива и начать выстраивать свою жизнь вокруг возобновляемой энергии. Вот о чем я пытаюсь сказать», – заявил Себ.

Канадский министр обвинила Феттеля в «лицемерии» из-за шлема против разработки нефтяных песков

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