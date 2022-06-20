Алонсо получил 5-секундный штраф за смену траектории в борьбе с Боттасом

Теги Гран-при Канады Гран-при Австралии ФИА Фернандо Алонсо Себастьян Феттель Формула-1 Валттери Боттас регламент Астон Мартин Чжоу Гуаньюй Альфа Ромео Альпин Авто

Гонщика «Альпин» Фернандо Алонсо наказали после Гран-при Канады.

Стюарды выписали Алонсо пятисекундный штраф за многократную смену позиций при обороне от пилота «Альфа Ромео» Валттери Боттаса.

В решении судей отмечается, что испанец неоднократно менял положение болида между десятым и 12-м поворотами, из-за чего сопернику пришлось снимать ногу с педали газа. Судьи посчитали такое поведение «очевидным нарушением регламента», хотя и учли, что Боттас не поравнялся с Алонсо. Решение согласуется со штрафом, который был выписан в аналогичной ситуации после Гран-при Австралии-2022, заявили стюарды.

Кроме этого, Алонсо получил один штрафной балл (шестой за последние 12 месяцев).

Фернандо потерял седьмую позицию и опустился на десятое место. На седьмую строчку поднялся Боттас, на восьмую – его напарник Чжоу Гуаньюй.

Стюарды также вызывали Себастьяна Феттеля за предположительное нарушение правил в режиме машины безопасности, однако решили не наказывать пилота «Астон Мартин».

Обновленное положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Канады-2022

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные