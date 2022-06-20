Алонсо получил 5-секундный штраф за смену траектории в борьбе с Боттасом

Гонщика наказали после .

Стюарды выписали Алонсо пятисекундный штраф за многократную смену позиций при обороне от пилота .

В решении судей отмечается, что испанец неоднократно менял положение болида между десятым и 12-м поворотами, из-за чего сопернику пришлось снимать ногу с педали газа. Судьи посчитали такое поведение «очевидным нарушением регламента», хотя и учли, что Боттас не поравнялся с Алонсо. Решение согласуется со штрафом, который был выписан в аналогичной ситуации после -2022, заявили стюарды.

Кроме этого, Алонсо получил один штрафной балл (шестой за последние 12 месяцев).

Фернандо потерял седьмую позицию и опустился на десятое место. На седьмую строчку поднялся Боттас, на восьмую – его напарник .

Стюарды также вызывали за предположительное нарушение правил в режиме машины безопасности, однако решили не наказывать пилота .

Обновленное положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Канады-2022

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