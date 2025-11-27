  • Спортс
  Ландо Норрис: «Дисквалификация не стала абсолютным шоком, были некоторые ожидания»
Ландо Норрис: «Дисквалификация не стала абсолютным шоком, были некоторые ожидания»

Норрис сообщил, что дисквалификация не стала полной неожиданностью.

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис рассказал, как узнал о дисквалификации на Гран-при Лас-Вегаса за чрезмерный износ планки под днищем.

«Уже были некоторые ожидания, так что это не стало абсолютным шоком или полной неожиданностью. Пожалуй, мы были готовы к такому результату.

Но ощущения у меня были нормальные, когда я уехал с трассы. Мы провели брифинг, обсудили, что получилось, что нет, что нужно улучшить.

Конечно, обидно. Все в команде так стараются каждый уик-энд, и все эти усилия очень быстро испарились. Всем обидно – механикам, инженерам, мне. Все в «Макларене» расстроены, но на самом деле для меня не составило проблемы двигаться дальше, отдохнуть несколько дней и прилететь сюда», – сообщил лидер «Формулы-1» перед Гран-при Катара.

Британец объяснил, что решить проблему по ходу заезда было тяжело:

«Нельзя просто отпускать ногу с педали газа и ожидать, что ситуация улучшится – все не так просто. Особенно из-за дельфинирования. Дело не просто в том, что мы настроились низко. Иногда, когда начинаешь больше снимать ногу с педали газа, болид подпрыгивает сильнее и становится только хуже.

Таковы правила – что есть, то есть. Я и так отпускал ногу с педали газа всю гонку. Если бы я начал активно делать это раньше, ничего бы не поменялось».

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
