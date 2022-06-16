ФИА выпустила техническую директиву с мерами для борьбы с эффектом галопирования болидов в «Формуле-1»

Международная автомобильная Федерация (ФИА) выпустила техническую директиву для команд «Формулы-1». В директиве перечислены меры, которые ФИА собирается предпринять для решения проблемы с галопированием болида – эффект, из-за которого гонщики оказываются под чрезмерными физическими нагрузками.
Согласно заявлению, в ФИА уделят более тщательное внимание изучению планок и подставок (расположенных непосредственно под днищем болида) – вопрос будет касаться как их конструкций, так и износа элементов.
Также в ФИА сформируют определяющий показатель, который будет высчитываться на основе данных о вертикальном ускорении движений болида. За счет этого показателя будет определен допустимый количественный предел вертикальных колебаний болида. Точная математическая формула для определения данных показателей еще находится в доработке и ФИА предложила команда помочь в работе над процессом.
В дополнение к данным краткосрочным мерам ФИА проведет вместе с командами техническое совещание, чтобы определить меры для снижения склонности болидов к проявлению эффекта галопирования в среднесрочной перспективе.
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