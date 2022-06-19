Тото Вольфф: «Руководители команд манипулируют словами гонщиков, ведут политические игры. Это лицемерие»

Исполнительный директор «Мерседеса» раскритиковал руководителей команд «Формулы-1».

Недовольство Вольффа вызвало то, что боссы не стремятся решить проблему с подскакиванием болидов, которая может сказаться на здоровье пилотов.

Международная автомобильная федерация ( ) выпустила техническую директиву и обяжет команды предпринимать меры в случае сильного подпрыгивания, однако она не будет действовать на .

«В нашем спорте стараешься либо сохранить конкурентное преимущество, либо получить его. Но ситуация, очевидно, зашла слишком далеко. Все гонщики – по меньшей мере по одному из каждой команды – сказали, что испытывали боль в Баку, им было трудно удержать машину на трассе, зрение затуманивалось.

Руководители команд стараются манипулировать сказанными словами, вести политические игры, чтобы сохранить конкурентное преимущество, в то время как ФИА пытается найти быстрое решение, чтобы хотя бы немного улучшить положение. Это лицемерие.

Проблема не только у «Мерседеса» – в Баку она в той или иной степени коснулась всех машин. И проблема не ушла ввиду жесткости болидов. Все они подпрыгивают, как бы ни называли эффект. Фактически это общая проблема «Формулы-1», фундаментальная особенность дизайна, и необходимо найти решение. Мы столкнемся с долгосрочными последствиями, о которых даже не можем судить. Это вопрос безопасности.

А у нас появляются маленькие манипуляции, игры в испорченный телефон – это просто жалко», – заявил Тото.

Вольфф признал, что «Мерседес» страдает от тряски больше других команд, и предположил, что данный факт влияет на восприятие его слов:

«Разумеется, появятся вопросы, искренняя ли у меня позиция или нет. Это не только наша проблема, если гонщик говорит, что из-за таких проблем на скорости в 300 км/ч можно «даже не увидеть точку торможения и неправильно расположить болид». Так сказал Перес.

Об этом говорили Сайнс, Риккардо, Окон, Магнуссен, еще кто-то, оба наших пилота. Вопрос касается не одной команды. Это проблема, связанная с дизайном машин с граунд-эффектом, и ей нужно заняться, пока не произошла какая-нибудь ситуация».

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