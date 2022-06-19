MotoGP. Гран-при Германии. Куартараро выиграл гонку, Зарко – 2-й, Миллер – 3-й, Баньяя сошел

Гонщик «Ямаха» Фабио Куартараро одержал победу на Гран-при Германии MotoGP и укрепил лидерство в чемпионате.

Второе место занял пилот «Прамака» Жоан Зарко, третье место у Алеша Эспаргаро («Априлия») отобрал гонщик «Дукати» Джек Миллер.

Обладатель поула Франческо Баньяя («Дукати») сошел на первых кругах из-за ошибки, как и чемпион 2020 года Хоан Мир. Напарник Мира по «Сузуки» Алекс Ринс пропустил этап из-за травмы.

MotoGP

Заксенринг, Хоэнштайн-Эрнстталь

19 июня 2022 года

1. Фабио Куартараро («Ямаха») – 30 кругов

2. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +4,939

3. Джек Миллер («Дукати») +8,372

4. Алеш Эспаргаро («Априлия») +9,113

5. Лука Марини («ВР46») +11,679

6. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +13,164

7. Брэд Биндер («КТМ») +15,405

8. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +15,851

9. Мигел Оливейра («КТМ») +19,740

10. Энеа Бастианини («Грезини») +21,611

11. Марко Беццекки («ВР46») +23,175

12. Рауль Фернандес («КТМ Тек 3») +26,548

13. Франко Морбиделли («Ямаха») +29,014

14. Андреа Довициозо («РНФ») +30,680

15. Реми Гарднер («КТМ Тек 3») +30,812

16. Штефан Брадль («Хонда») +52,040

Сошли:

Пол Эспаргаро («Хонда»)

Маверик Виньялес («Априлия»)

Такааки Накагами («ЛЧР Хонда»)

Алекс Маркес («ЛЧР Хонда»)

Даррин Биндер («РНФ»)

Франческо Баньяя («Дукати»)

Хоан Мир («Сузуки»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Фабио Куартараро – 172 очка

2. Алеш Эспаргаро – 138

3. Жоан Зарко – 111

4. Энеа Бастианини – 100

5. Брэд Биндер – 82

MotoGP. Гран-при Германии. Квалификация. Баньяя выиграл поул, Куартараро – 2-й, Зарко – 3-й

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