MotoGP. Гран-при Германии. Куартараро выиграл гонку, Зарко – 2-й, Миллер – 3-й, Баньяя сошел

Теги результаты Априлия Ямаха Дукати чемпионат мира MotoGP Хонда MotoGP КТМ Сузуки MotoGP Андреа Довициозо Грезини Прамак Тек 3 Гран-при Германии MotoGP Алеш Эспаргаро ЛЧР Штефан Брадль Пол Эспаргаро Джек Миллер Маверик Виньялес Жоан Зарко Франческо Баньяя Фабио Куартараро Франко Морбиделли Такааки Накагами Хоан Мир Мигел Оливейра Брэд Биндер Алекс Маркес РНФ ВР46 Хорхе Мартин Лука Марини Энеа Бастианини Фабио ди Джанантонио Марко Беццекки Даррин Биндер Рауль Фернандес Реми Гарднер Авто

Гонщик «Ямаха» Фабио Куартараро одержал победу на Гран-при Германии MotoGP и укрепил лидерство в чемпионате.

Второе место занял пилот «Прамака» Жоан Зарко, третье место у Алеша Эспаргаро («Априлия») отобрал гонщик «Дукати» Джек Миллер.

Обладатель поула Франческо Баньяя («Дукати») сошел на первых кругах из-за ошибки, как и чемпион 2020 года Хоан Мир. Напарник Мира по «Сузуки» Алекс Ринс пропустил этап из-за травмы.

MotoGP
Заксенринг, Хоэнштайн-Эрнстталь
19 июня 2022 года
 
1. Фабио Куартараро («Ямаха») – 30 кругов
2. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +4,939
3. Джек Миллер («Дукати») +8,372
4. Алеш Эспаргаро («Априлия») +9,113
5. Лука Марини («ВР46») +11,679
6. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +13,164
7. Брэд Биндер («КТМ») +15,405
8. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +15,851
9. Мигел Оливейра («КТМ») +19,740
10. Энеа Бастианини («Грезини») +21,611
11. Марко Беццекки («ВР46») +23,175
12. Рауль Фернандес («КТМ Тек 3») +26,548
13. Франко Морбиделли («Ямаха») +29,014
14. Андреа Довициозо («РНФ») +30,680
15. Реми Гарднер («КТМ Тек 3») +30,812
16. Штефан Брадль («Хонда») +52,040
 
Сошли:
 
Пол Эспаргаро («Хонда»)
Маверик Виньялес («Априлия»)
Такааки Накагами («ЛЧР Хонда»)
Алекс Маркес («ЛЧР Хонда»)
Даррин Биндер («РНФ»)
Франческо Баньяя («Дукати»)
Хоан Мир («Сузуки»)
 
Положение в чемпионате
Топ-5
 
1. Фабио Куартараро – 172 очка
2. Алеш Эспаргаро – 138
3. Жоан Зарко – 111
4. Энеа Бастианини – 100
5. Брэд Биндер – 82
 

MotoGP. Гран-при Германии. Квалификация. Баньяя выиграл поул, Куартараро – 2-й, Зарко – 3-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные