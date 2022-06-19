MotoGP. Гран-при Германии. Куартараро выиграл гонку, Зарко – 2-й, Миллер – 3-й, Баньяя сошел

Гонщик «Ямаха» Фабио Куартараро одержал победу на Гран-при Германии MotoGP и укрепил лидерство в чемпионате.
Второе место занял пилот «Прамака» Жоан Зарко, третье место у Алеша Эспаргаро («Априлия») отобрал гонщик «Дукати» Джек Миллер.
Обладатель поула Франческо Баньяя («Дукати») сошел на первых кругах из-за ошибки, как и чемпион 2020 года Хоан Мир. Напарник Мира по «Сузуки» Алекс Ринс пропустил этап из-за травмы.
MotoGP
Заксенринг, Хоэнштайн-Эрнстталь
19 июня 2022 года
1. Фабио Куартараро («Ямаха») – 30 кругов
2. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +4,939
3. Джек Миллер («Дукати») +8,372
4. Алеш Эспаргаро («Априлия») +9,113
5. Лука Марини («ВР46») +11,679
6. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +13,164
7. Брэд Биндер («КТМ») +15,405
8. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +15,851
9. Мигел Оливейра («КТМ») +19,740
10. Энеа Бастианини («Грезини») +21,611
11. Марко Беццекки («ВР46») +23,175
12. Рауль Фернандес («КТМ Тек 3») +26,548
13. Франко Морбиделли («Ямаха») +29,014
14. Андреа Довициозо («РНФ») +30,680
15. Реми Гарднер («КТМ Тек 3») +30,812
16. Штефан Брадль («Хонда») +52,040
Сошли:
Пол Эспаргаро («Хонда»)
Маверик Виньялес («Априлия»)
Такааки Накагами («ЛЧР Хонда»)
Алекс Маркес («ЛЧР Хонда»)
Даррин Биндер («РНФ»)
Франческо Баньяя («Дукати»)
Хоан Мир («Сузуки»)
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Фабио Куартараро – 172 очка
2. Алеш Эспаргаро – 138
3. Жоан Зарко – 111
4. Энеа Бастианини – 100
5. Брэд Биндер – 82
MotoGP. Гран-при Германии. Квалификация. Баньяя выиграл поул, Куартараро – 2-й, Зарко – 3-й
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